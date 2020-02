Manekenka za močnejše razkrila podrobnosti nič kaj zvezdniškega rojevanja #video

Dečka sta s soprogom, ki je ime tudi izbral, poimenovala Isaac Menelik Giovanni. Zvezdnica pa ga je, v nasprotju s številnimi slavnimi mamicami, ki odidejo na predviden carski rez ali si porodne bolečine lajšajo z močnimi zdravili, rodila povsem po naravni poti kar doma.

V prvem podcastu po porodu je Ashley Graham gostila nikogar drugega kot svojega soproga, režiserja Justina Ervina, in skoraj tri tedne starega sina Isaaca. Gledalcem je med drugim razkrila, da je bil porod res neverjetna izkušnja, ki da ženski občutek, da zmore vse in da je nepremagljiva.

"Zdaj, ko sem rodila, in rodila sem povsem naravno ter čutila prav vse, se mi zdi, da ni stvari, ki je ne bi zmogla. Nič takšnega mi ne more priti na pot, da bi rekla: 'Oh, to je pretežko, temu nisem kos.' Prestala sem namreč naravni porod, ki je trajal šest ur," je razkrila.

Delček podcasta je delila tudi na Instagramu. "Nič te ne more pripraviti na to, kako čaroben in intenziven je porod. Tako sem hvaležna, da sem lahko rodila naravno na svojem domu in da mi je vseh šest ur rojevanja ob strani stal soprog," je zapisala ob objavi. Ter dodala, da trenutka, ko je prvič v naročju držala svojega sina, ne bo nikoli pozabila. Takrat je možu v solzah dahnila: "Zdaj smo družina za vedno."

V podcastu je Ashley še povedala, da je rojevala v vodi. Ter da sta si s soprogom tik pred predvidenim datumom poroda vzela še zadnji trenutek zase ter odšla na kratko potovanje, kjer sta se sproščala, pripravljala na bližajoči se porod in še dodatno povezala.