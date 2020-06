Škrbasta zvezdnica: Tudi najboljšim se zgodi #video

Ashley Graham ima, tako kot številni slavni, ki so poskrbeli za popoln, bleščeče bel nasmeh, čez svoje zobe umetne zobne prevleke. In ena od njih se ji je odlomila, ko je ugriznila v mamin ovseni piškot.

Kako je videti škrbasta, je zvezdnica brez zadržkov v kratkem videoposnetku pokazala na svojem profilu na Instagramu. Ob tem je pojasnila, da njena mama sicer peče najboljše piškote na svetu, a je poskrbela za to, da si je na njih njena hčerka polomila zobe.

A kmalu za tem je bila škoda popravljena, saj je imela Ashley pritrjen že nov umetni zob. To je v obliki zgodbe na Instagramu prav tako delila s sledilci. Ti so se ob njeni prigodi nadvse zabavali, saj jo je zvezdnica kot zabavno tudi predstavila. V komentarjih so zapisali, da obožujejo njen humor ter dejstvo, da je vedno tako realna in prav nič zaigrana.