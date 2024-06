Revolucija na vidiku? Kmalu preizkus zdravila za rast novih zob.

Povsem mogoče je, da bo sodobna medicina kmalu rešila še eno vprašanje, saj na Japonskem nameravajo še letos začeti preizkušati novo zdravilo, ki bi omogočilo rast novih zob. Lani so zdravilo že preizkusili na dihurjih in miših, letos septembra pa bodo najprej v raziskavo vključili 30 moških, starih od 30 do 64 let, ki jim manjka vsaj en zob.

Zdravilo, ki je brez večjih stranskih učinkov omogočilo rast novih zob pri živalih, je tik pred preizkušanjem na ljudeh. Razvila ga je skupina japonskih raziskovalcev pod vodstvom Katsuja Takahašija, vodjo zobozdravstva in oralne kirurgije v bolnišnici Kitano.

Preizkusi na ljudeh so v načrtu od septembra 2024 do avgusta 2025 in bodo potekali v univerzitetni bolnišnici v Kjotu. Sodelovalo bo 30 moških, starih od 30 do 64 let, ki jim manjka vsaj en zob, poroča portal New Atlas. Če bo preizkus uspešen, bi bilo lahko zdravilo na voljo leta 2030.

Intravensko zdravilo deaktivira beljakovino USAG-1, ki zavira rast zob. Kot so že poročali leta 2023, blokiranje medsebojnega delovanja USAG-1 z drugimi proteini sproži rast kosti in tu so novi zobje.

A Japanese pharmaceutical company announced it created the first-ever medicine that grows teeth. Kyodo News reported people have “tooth buds” that can grow and become new teeth.



"Želimo narediti nekaj, da bi pomagali tistim, ki trpijo zaradi izgube zob ali pa jim ti manjkajo," je dejal Takahaši. "Čeprav do danes še ni bilo zdravljenja, ki bi zagotovilo trajno ozdravitev, menimo, da so pričakovanja visoka."

V drugi fazi na vrsti otroci

Prva faza preizkušanja zdravila pri moških bo trajala 11 mesecev, nato bodo raziskovalci zdravilo preizkusili na otrocih, starih od dveh do sedmih let, ki jim zaradi prirojenega pomanjkanja zob manjkajo vsaj štirje zobje, kar naj bi po ocenah prizadelo vsaj en odstotek ljudi.

Raziskovalci že razmišljajo, da bi zatem preizkuse razširili na posameznike z delno brezzobostjo oz. edentulizmom ali na ljudi, ki jim zaradi okoljskih dejavnikov manjka od eden do pet stalnih zob. Pojav se razlikuje od države do države, vendar ocenjujejo, da približno pet odstotkov Američanov nima zob, pri čemer je pogostost veliko večja med starejšimi odraslimi.