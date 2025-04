Stanovanjske nepremičnine v območju z evrom so bile v zadnjem četrtletju lani za 4,2 odstotka, v EU pa za 4,9 odstotka dražje kot v enakem obdobju lani. Rast je bila hitrejša kot v tretjem četrtletju, ko so cene medletno porasle za 2,7 in 3,9 odstotka, je danes objavil Eurostat.

Cene so bile v zadnjem lanskem trimesečju v četrtletni primerjavi v območju z evrom višje za 0,6 odstotka, v EU pa za 0,8 odstotka, navaja evropski statistični urad.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so se cene v medletni primerjavi znižale v Franciji in na Finskem (po -1,9 odstotka), v 24 državah pa so se zvišale, najbolj v Bolgariji (+18,3 odstotka), na Madžarskem (+13,0 odstotka) in Portugalskem (+11,6 odstotka).

V Sloveniji so cene glede na zadnje četrtletje predlani porasle za 8,4 odstotka.

Glede na tretje lansko četrtletje pa so cene porasle v 18 članicah, najbolj na Slovaškem (+3,6 odstotka), v Sloveniji (+3,1 odstotka) in na Portugalskem (+3,0 odstotka).

Na Malti in Finskem so ostale nespremenjene, padle pa so v šestih državah, najbolj v Franciji in na Cipru (po -1,0 odstotka) ter v Estoniji (-0,7 odstotka).