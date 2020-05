Razbijamo mite o celulitu – kaj je res in kaj ne? #video

Celulit vsi dobro poznamo. Zlasti ženske, saj se z njim v povprečju spopada kar 80 odstotkov nežnejšega spola. In to ne glede na njihovo starost, težo, postavo, čeprav morda kdo misli drugače. Kaj o celulitu sploh je res in kaj ne? Mite o njem smo razbijali s specialistko dermatovenerologije Aleksandro Bergant Suhodolčan, dr. med.

Celulit je tista na pogled neprijetna pomarančasta koža, ki se pojavlja predvsem na stegnih, zadnjici in bokih. Nekaterim je vidna že sama po sebi, pri drugih se pojavi, če kožo pod prsti stisnejo skupaj.

A celulit ni vedno le lepotna težava, opozarja asist. Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med., iz estetske klinike Estetika Med-Art: "Pri nekaterih gre lahko za bolezensko stanje tkiva, ki nam v poznejšem obdobju lahko povzroča marsikatere težave, ki niso povezane le z videzom stegen, zadnjice, bokov, trebuha in nadlahti."

Pri celulitu gre namreč lahko tudi za pridružene motnje krvnega in limfnega pretoka v podkožju. Z leti lahko celulit postaja vse bolj problematičen, ne le zaradi neprivlačnega videza, ampak zato, ker se vse bolj preoblikujeta tudi struktura kože in podkožja.

"Krvni in limfni pretok sta motena, vezivno tkivo pa posledično vse manj elastično in kakovostno. Okrog maščobnih celic se oblikujejo otrdeli vozli kolagena, ki še dodatno pritiskajo na zgornje plasti kože. V najhujših primerih so vozlički in vneto vezivno tkivo celo boleči," pojasnjuje Bergant Suhadolčanova.

Čeprav je pojavnost celulita do neke mere resda povezana z genetiko, lahko v boju proti pomarančasti koži z ustreznim življenjskim slogom veliko naredimo sami. Foto: Getty Images

In čeprav je pojavnost celulita do neke mere povezana z genetiko, lahko v boju proti pomarančasti koži z ustreznim življenjskim slogom veliko naredimo sami.

A kaj je pri nastajanju, preprečevanju in odpravi celulita res in kaj ne? So razne kreme, masaže, lepotni tretmaji nekaj, kar dejansko pomaga, ali le marketinški trik z dobrim zaslužkom? So fizično aktivne ženske z vitko postavo res varne pred celulitom? In zakaj se pri nekaterih bolj močnih ženskah celulit ne vidi? Nekaj mitov o celulitu smo razbijali s sogovornico.

Mit št. 1: Če sem vitka in fizično aktivna, ne morem imeti celulita

NE DRŽI.

Celulit nastane, ko se začnejo odvečne maščobne celice v podkožju pomnoževati, med njimi pa nastajajo trački vezivnega tkiva, ki povezujejo podkožje in spodaj ležeče mišice. Ker je struktura vezivnega tkiva pri ženskah drugačna kot pri moških, nastaja celulit, kar se navzven kaže kot nagubana, pomarančni lupini podobna koža.

Razvoj celulita se začne že v času pubertete, vendar se ga takrat še ne vidi. "Obdobje adolescence je tisto, ko začne količina hormona estrogena, ki je "krivec" za neenakomerno razporejanje maščobnih celic v podkožju, naraščati," pojasni asist. Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med.

Eden od dejavnikov za nastanek celulita so torej hormonske spremembe (natančneje delovanje hormona estrogena), ki se lahko pojavijo v različnih življenjskih obdobjih, kot so puberteta, nosečnost, jemanje kontracepcijskih tablet, psihični stres. Nenazadnje sta pri nastajanju celulita pomembna tudi posameznikov metabolizem in vpliv genetike, še dodaja sogovornica in pojasnjuje, da lahko torej ženske vseh postav in teže doleti celulit – tudi mlajše ženske, ki niso čezmerno težke in so fizično aktivne.

Celulit se lahko pojavi pri ženskah vseh postav – tudi mlajše ženske, ki niso čezmerno težke in so fizično aktivne, ga lahko imajo. Foto: Getty Images

Mit št. 2: Ko se celulit enkrat vidi, je nepopravljiva škoda že narejena

NE DRŽI.

Strokovnjaki pojavnost celulita vrednotijo po posebni lestvici, imenovani Nürnberger-Müllerjeva lestvica. Stopnja 0 pomeni, da pomarančasta koža ni vidna, ne ko pacient stoji in ne ko si kožo stisne pod prsti. Stopnja 1 pomeni, da se grudice pod kožo še vedno ne vidijo, ko pacient stoji ali leži, medtem ko se pri stisku kože pod prsti spodaj razkrije tipičen videz pomarančne lupine. Pri stopnji 2 se celulit vidi sam po sebi v stoječem položaju, ne pa tudi v ležečem, medtem ko se pri stopnji 3 pomarančasta koža razkriva tako stoje kot leže.

"Na celulit lahko najbolj učinkovito vplivamo v začetni fazi, torej pri stopnji 1 po Nürnberger-Müllerjevi lestvici," pojasnjuje sogovornica. "V tej začetni fazi lahko s premišljeno nego kože, zdravim življenjskim slogom, ki vključuje redno telesno aktivnost in zdravo prehrano, preprečimo, da se razvije do stopnje, kjer ga lahko obravnavamo že kot bolezensko stanje."

Mit št. 3: Ko gre za preprečevanje celulita, se je dobro izogniti ozkim oblačilom

DRŽI.

Poleg ustrezne prehrane in redne telesne aktivnosti je še kar nekaj možnosti, da zmanjšamo nastanek celulita. Pomemben je celovit pristop tako k njegovemu preprečevanju kot tudi odpravljanju že obstoječega celulita. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali preprečiti nastajanje pomarančaste kože:

Prehrana: Izogibajte se pretiranemu uživanju prečiščenih ogljikovih hidratov oziroma sladkorjev, ki vplivajo na povečan nastanek estrogena, zmanjšajte vnos soli. Ne jejte mastne oziroma ocvrte hrane, pijte tudi veliko navadne vode ali nesladkanega čaja.

Gibanje: Redno gibanje poveča prekrvavitev tkiv, pomaga pri izgubi maščob in učvrsti mišice. Najkoristnejša je kombinacija kardiovaskularne vadbe in vadbe z obremenitvijo. Ker gibanje zmanjša obseg maščobnega tkiva in ga zamenja z mišičnim, je bolj učinkovito kot hujšanje.

Redna telesna aktivnost in ustrezna prehrana lahko preprečita nastanek celulita. Foto: Thinkstock

Redna masaža: Kroženje krvi bo pospešila tudi masaža, ki je lahko ročna ali z različnimi napravami. Priporočljivo je tudi izmenično prhanje s hladno in toplo vodo za boljšo cirkulacijo.

Oblačila: Oprijeta oblačila lahko pripomorejo k zmanjšanemu pretoku krvi, zato jih vsaj v poletnih mesecih nadomestimo z bolj ohlapnimi. Izogibajte se tudi umetnim materialom.

Razvade: Opustite kajenje, pogosto pitje alkoholnih pijač in se izogibajte stresu. Izogibajte se pretiranemu sedenju in če opravljate pretežno sedeče delo, se naučite pravilno sedeti.

Mit št. 4: Že en sam strokovni tretma proti celulitu bo rešil vse moje težave

NE DRŽI.

Ko je torej celulit že napredoval do naprednih stopenj, enostavnejši pristop, sprememba življenjskega sloga, domače masaže, kreme, redna telovadba in ustrezna prehrana ne bodo več pomagali, temveč se bo treba trdovratne pomarančaste kože lotiti s tretmaji, ki jih ponujajo v kozmetičnih salonih in lepotnih klinikah. A prepričanje, da bo en sam obisk čudežno odpravil ves celulit, je večinoma zmotno.

Asist. Bergant Suhodolčanova pravi, da v Estetiki Med-Art, kjer dela, za izboljšanje tonusa kože in za zdravljenje celulita uporabljajo inovativno tehnologijo InMode. "Rezultati so običajno vidni že po prvi terapiji, za dolgotrajnejše učinke pa se priporoča paket šestih terapij ter vzdrževalna terapija enkrat mesečno," pojasnjuje.

Za dolgotrajne učinke je priporočljivo kombinirati tako zdrav življenjski slog kot posebne postopke za odpravljanje celulita, obenem pa je poleg spremembe prehrane, gibanja in kozmetičnih pripravkov priporočljivo tudi čim manj stresa, še doda.

Z redno masažo boste pospešile cirkulacijo in zmanjšale možnost nastanka celulita. Foto: Getty Images

Mit št. 5: Tudi moški imajo celulit

DRŽI.

Gotovo poznate tisto šalo, ki pravi, da moški nimajo celulita, ker je to grdo. A to pravzaprav ne drži. Pomarančasta koža se namreč pojavlja tudi pri njih, le da je ta zaradi drugačne strukture kože manj izražena.

"Eden izmed razlogov, da je celulit bolj pogost pri ženskah kot pri moških, je v strukturi kože. Kolagenska vlakna v podkožju žensk so namreč urejena vzporedno in pravokotno na usnjico, pri moški pa prepletena v mrežo, ki leži pod kotom na zgornje plasti kože. Ker kolagenska vlakna v podkožju tvorijo prostorčke, v katerih se nahajajo maščobne celice, se ob morebitni spremembi maščobnih celic spremeni tudi pritisk na zgodnje plasti kože. Pri ženskah se zato to opazi tudi navzven, kot videz pomarančaste kože. Pri moških je ta pritisk veliko bolj enakomeren in morebitne spremembe navzven zato mnogo manj vidne," pove sogovornica.

Drugi razlog za bolj viden celulit pri ženskah pa je, kot smo že omenjali, povezan s hormoni, zlasti z delovanjem estrogena, ki povzroča neenakomerno nalaganje maščobnih celic v podkožju.

"Če se maščobne celice v podkožju povečajo, se zmanjša pretok limfe med celicami, kar povzroča zastajanje vode in spremembe v vezivnem tkivu. Posledično se slabi tonus kože, kar povzroča, da so maščobne celice, ki jih opazimo kot pomarančasto kožo, bolj vidne," za konec še razloži asist. Aleksandra Bergant Suhodolčan, dr. med.

Za lepe noge in zadnjico se izogibajte tesnim oblačilom in opustite slabe razvade. Foto: Getty Images