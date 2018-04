Test krem proti celulitu: obljubljajo veliko, kakšni pa so rezultati?

Kreme, ki obljubljajo, da bodo odpravile celulit, so ene od najbolj agresivno oglaševanih, proizvajalci pa na trg vsako leto pošljejo nove, inovativne in domnevno še boljše izdelke za odpravo "težave", ki jo ima približno 85 odstotkov žensk, starejših od 20 let.

Foto: Thinkstock

Bliža se tisti čas v letu, ko bo oglasov za tovrstne izdelke še več, zato so potrošniške organizacije pod drobnogled vzele 11 krem proti celulitu, ob bok pa so jim postavile povsem običajno mleko za telo.

Izdelki na testu (po abecednem vrstnem redu): Afrodita Cosmetics Cecropia Power + Gel, Biotherm Celluli Eraser, Clarins Body Fit Anticellulite, Collistar Crio-gel Anticellulite, Elancyl Slim Design Nuit, Geomar Crema gel effetto urto, Lierac BODY-Slim Minceur Globale /Global Slimming, Nivea Gel Crema Q10, Nuxe Sérum adelgaçante Celulite incrustada, Shiseido Advanced Body Creator, Somatoline resistant cellulite 15 jours. Kot placebo so uporabili Neutrogena Deep moisture bodylotion.

Kako so se odrezale kreme? Čudežev ni bilo. Učinek testiranih krem proti celulitu je bil minimalen, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Z izdelki, ki učinkujejo le na površini kože, ni mogoče doseči izrazitih sprememb

Foto: Thinkstock Evropska zakonodaja določa, da med kozmetične izdelke spadajo substance in mešanice, ki so namenjene uporabi na površini telesa (povrhnjica, lasje, nohti, ustnice) in v ustih z namenom čiščenja, odišavljanja in zaščite. "Interpretacije, ali kozmetični izdelki, ki obljubljajo zmanjševanje celulita, sploh spadajo med kozmetične izdelke, so različne. Če bi bili izdelki za zmanjševanje celulita res tako učinkoviti, kot obljubljajo proizvajalci (eden izmed preizkušenih izdelkov obljublja celo tri centimetre manjši obseg stegen po mesecu dni uporabe), jih zagotovo ne bi uvrščali med kozmetične izdelke. Ti namreč učinkujejo le na površini kože in z njimi ne moremo doseči tako izrazitih sprememb," je pojasnila Urša Šmid Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije.

"Učinke krem smo izmerili v milimetrih, ne v centimetrih"

"Proizvajalci kremam proti celulitu dodajajo različne aktivne učinkovine, ki naj bi pripomogle k zmanjšanju maščobe (na primer kofein), izboljšanju mikrocirkulacije (izvlečki bršljana, kostanja, ginko bilobe, ananasa, papaje …), izboljšanju strukture kože (vitaminov A in C) ter zmanjšanju vpliva prostih radikalov (antioksidanti, kot sta vitamin E in C, izvlečki rdečega grozdja). A učinke krem smo izmerili v milimetrih, ne v centimetrih," je še povedala predstavnica ZPS.

Vsak izdelek je mesec dni preizkušalo 30 uporabnic, pred testom in po njegovem koncu pa so izmerili obseg stegen, opravili fotografiranje z infrardečo termo kamero, svojo oceno je podal tudi dermatolog.

Bistven je učinek masaže, ne kreme. Foto: Thinkstock

Obseg stegen se je zmanjšal tudi po uporabi običajnega mleka za telo

Izdelki, ki so jih preizkusili na testu, med drugim obljubljajo preoblikovanje oziroma opazno vitkejše telo, pa "manj celulita v 15 dneh" in "1,9 centimetra ožja stegna po mesecu dni uporabe".

"Naše meritve so pokazale, da lahko učinek na zmanjšanje obsega stegen merimo zgolj v milimetrih. Po uporabi posameznega izdelka se je namreč obseg stegen pri prostovoljkah v povprečju zmanjšal le od 1,2 milimetra pa do tri milimetre. Zanimivo, da se je obseg stegen nekoliko zmanjšal tudi po uporabi 'navadnega' mleka za telo - v povprečju za 1,3 milimetra. To le potrjuje precej razširjeno mnenje, da gre pri uporabi izdelkov za zmanjšanje celulita predvsem za učinek masaže," je rezultate povzela Urša Šmid Božičevič iz ZPS.

Tudi za metode odprave celulita v kozmetičnih salonih ni zadostnih dokazov, da učinkujejo na dolgi rok. Foto: Thinkstock

Nasvet Zveze potrošnikov Slovenije:

Denar, ki ga bi ga namenili za nakup izdelka za odpravo celulita, raje namenite za športne aktivnosti in zdravo prehrano. Mikroskopsko majhne izboljšave lahko dosežete tudi z redno masažo z običajnim mlekom ali losjonom za telo. Žal tudi ni zadostnih dokazov, da bi številne in precej drage metode odprave celulita, ki jih ponujajo kozmetični saloni, imele dolgotrajni učinek.