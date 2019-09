Po mnogih letih retuširanja se je zvezdnica pokazala v pravi luči #video

Demi Lovato ima dovolj. Po dolgih letih hujšanja in objavljanja fotografij, na katerih je s pomočjo programov za popravljanje uspešno skrivala svoje lepotne pomanjkljivosti, se je zdaj oboževalcem pokazala v pravi luči. Z nekaj odvečnimi kilogrami in celulitom vred.

Vitke postave, popolna koža brez ene same strije in brez celulita, sijoča lica in polne ustnice. S pomočjo programov za retuširanje in številni filtrov je dandanes možno svoje fotografije obdelati do popolnosti. In to počnejo premnoge zvezdnice, ki s svojimi objavami mamijo na družbenih omrežjih. Le da je zdaj ena od njih, 27-letna Demi Lovato, to tudi na glas priznala.

Na svojem Instagramu je presenetila z objavo neretuširane fotografije, na kateri je na ogled postavila svoje bujne, nepopravljene obline. In tako kot mnoge ženske dandanes se tudi sama spopada z nemalo celulita, le da je to do zdaj uspešno skrivala. A nič več. Pravi, da je čas, da se sprejme takšno, kot je, in da se tudi drugim pokaže v realni luči.

"To je moj največji strah. Moja fotografija v bikiniju, ki ni popravljena. In, uganete, kaj? Tukaj je celulit! A preprosto sem tako utrujena od tega, da se sramujem svojega telesa ter da ga nenehno retuširam (priznam, vse druge fotografije v bikiniju so bile popravljene – sovražim, da sem to počela, a sem), da bi bila za druge neki ideal lepote. A to preprosto nisem jaz. To je to, kar imam. Hočem začeti novo poglavje v življenju, ko bom avtentična in bom to, kar sem, ne da bom poskušala ustrezati nekim tujim standardom. Torej, tukaj sem, brez sramu, brez strahu in ponosna na svoje telo, ki je prestalo tako veliko," se je glasil del njene dolge in čustvene objave.

V nadaljevanju je še priznala, da je sita tudi tega, da se drži nekih nesmiselnih diet, ki jo delajo nesrečno in jo utrujajo. Dovolj ima tudi tega, da si na rojstnih dnevih ne upa pojesti kosa torte, temveč raje seže po lubenici, ki ima manj kalorij. Zdaj se uči ceniti to, kar ima, ter želi tudi vse druge spodbuditi k temu, da se imajo radi takšni, kot so, ter da nehajo stremeti k neki nerealni popolnosti.

Njeni sledilci so objavo v pičlih šestih urah pospremili z več kot petimi milijoni všečkov, jo zasuli z besedami podpore in ji izrazili spoštovanje, ker je končno zbrala pogum in se pokazala takšna, kot je. Predvsem zato, ker se je zvezdnica v preteklosti bojevala z motnjami hranjenja in so veseli, ker je očitno mlada pevka in igralka zdaj na pravi poti, da enkrat za vselej opravi s težavami. Njeno iskreno objavo in neretuširano fotografijo so pozdravili tudi mnogi njeni zvezdniški kolegi, med drugim tudi igralki Vanessa Hudgens in Alyssa Milano.

S celulitom se spopada kar 80 odstotkov žensk

Celulit je skupek vode, maščob in odpadnih snovi, ki se skrivajo tik pod kožo. Navzven se kaže kot nagubana, pomarančni lupini podobna koža in je pogosta lepotna preglavica sploh nežnejšega spola. Po nekaterih raziskavah se z njim spopada kar med 80 in 90 odstotki žensk. Na njegov nastanek vpliva kar nekaj dejavnikov, kot so dedna nagnjenost, hormonsko neravnovesje, neustrezna prehrana, pitje premalo količin tekočine, pomanjkanje gibanja, pretežno sedeče delo, tudi nošenje preveč oprijetih, sintetičnih oblačil.

Vzrok za to, da se celulit pojavlja večinoma pri ženskah in precej redkeje pri moških, je v sestavi podkožja. Ženske imajo kolagenska vlakna tik pod kožo razporejena nekoliko drugače kot moški, posledično je pri njih celulit viden tudi navzven, medtem ko lahko pri moških ostaja uspešneje skrit v podkožju.

