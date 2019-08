Tako lahko preverite, ali ima zvezdnik z Instagrama lažne sledilce #video

"IG Audit je narejen z namenom, da lahko izstopajo pristne znamke in vplivneži. Za vsak javni profil vzamemo naključni vzorec sledilcev in v 15 sekundah izračunamo približen odstotek resničnih sledilcev," je zapisano na strani nove platforme, ki je nastala kot orodje, s katerim lahko podjetja prepoznavajo legitimne, pristne Instagram profile, v katere je vredno vlagati.

Kaj pomeni "resničen" profil? Pri IG Audit za resnične profile štejejo vse, ki jih upravlja dejanska oseba, je aktivna in dostopna, "saj si znamke in podjetja želijo takšno občinstvo", pravijo.

Manj kot 60 odstotkov kaže na to, da je uporabnik sumljiv

Platforma pri vsakem računanju vzame naključni vzorec sledilcev, s pomočjo katerih nato algoritem pregleda število objav, sledilcev, uporabniško ime ter določi rezultat med 0 in 1, pri čemer 1 pomeni, da gre za pravega uporabnika. Nato program iz povprečij vzorca sledilcev izračuna končni rezultat v odstotkih.

Algoritem ima pri tem kriterij: če je sledilec neaktiven ali pa sledi velikemu številu ljudi, bo njegovo povprečje nižje, saj imajo objave in storyji profilov, ki jim sledi, manjšo možnost, da ga dosežejo. Na primer: če program za določen profil/račun izračuna 90 odstotkov, to še ne pomeni, da je preostalih 10 odstotkov sledilcev tega profila lažnih, a če neki profil doseže 60 odstotkov ali manj, je to precej dober pokazatelj, da je šlo na tem računu za neko goljufivo aktivnost.

Zakaj IG Audit rezultat izračuna na podlagi naključnega vzorca sledilcev, in ne vseh? "Ker bi pregledovanje vseh sledilcev vzelo preveč časa. Izračunan odstotek je približen, in ne natančen," pojasnjujejo. To je tudi razlog, zakaj lahko program za isti profil ponudi več različnih rezultatov, ki pa imajo zgolj 8-odstotno odstopanje.

Foto: Getty Images

Koliko pravih sledilcev imajo tuji in slovenski zvezdniki?

Med svetovnimi zvezdniki, ki imajo največ lažnih sledilcev, so sodeč po izračunih IG Audita TV-voditeljica Ellen DeGeneres, korejska skupina BTS, sestre Kardashian, Taylor Swift, Ariana Grande in Miley Cyrus, pa tudi italijanska zvezdnica Chiara Ferragni, ena od začetnic modnega bloganja in ena prvih modnih vplivnic.

Kaj pa med slovenskimi? Če v iskalnik IG Audita vtipkate uporabniška imena naših slavnih športnikov Gorana Dragića, Luke Dončića in Jana Oblaka, bo program pri vseh izračunal podoben približen odstotek: 62. A ker imajo vsi trije veliko število sledilcev, Dončić celo 2,7 milijona, je skoraj težko verjeti, da bi se ukvarjali s kupovanjem sledilcev.

Številke so malce drugačne oziroma nižje pri nekaterih vplivnežih. Nekdanja mis Hawaiaan Tropic in Playboyevo dekle Ines Juranovič (@inesjuranovic) se danes preživlja kot "travel in lifestyle blogerka" in ima na Instagramu več kot 111 tisoč sledilcev, pri čemer IG Audit kaže, da jih je le okrog 45 odstotkov pravih.

Foto: IG Audit

V rdečih številkah je tudi bodibilder Benjamin Radič (@benradix), ki ima 121 tisoč sledilcev. Njegov izračun pristnih sledilcev je 48 odstotkov.

Foto: IG Audit

Podobno je z Valerijo Slapnik (@valerijaslapnik), "bikini atletinjo", kot se opisuje na Instagramu, in ambasadorko iste znamke kot Benjamin. Valerija ima kar 462 tisoč sledilcev, od katerih naj bi jih bilo pristnih približno 51 odstotkov.

Foto: IG Audit

Kupovanje sledilcev je postalo novo povpraševanje

Trgovanje s sledilci je postalo že donosen posel, kar je lani novembra dobro prikazal Nicolaas Veul v kratkem dokumentarnem filmu Why fake accounts dominate Instagram | #followme (Zakaj lažni profili vladajo Instagramu, #sledimi, op. p.). V njem je razvidno, kako močno je že razširjeno kupovanje sledilcev in da to počnejo skoraj vsi, tudi zvezdniki. Odkril je tudi, da so lahko profili, ki jih nekdo kupi, celo pristni, saj ljudje pristanejo na to v zameno za svoje kupljene sledilce.

Instagram glede tega (za zdaj) ne ukrepa, zato jih je hotel Nicolaas vprašati, zakaj ne nadzirajo lažnih profilov in jih celo odstranijo. Ko se je nanje obrnil s prošnjo za intervju, so ga, ko jim je povedal, kaj ga zanima, zavrnili.

Nekatera podjetja in znamke, ki se oglašujejo preko vplivnežev, je že prepoznalo problem in se umikajo s te družbene platforme, saj jim Instagram noče zagotoviti, da je občinstvo, ki ga hočejo doseči s svojim oglasom, pristno. Prav zato nastajajo orodja, kot je IG Audit, ki jim lahko vsaj približno nakaže, v koga se splača vlagati in v koga ne.

Preberite tudi: