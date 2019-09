Tako 50-letna zvezdnica osuplja v Franciji #video

Ne le za zadnjo glasbeno turnejo, tudi za filmsko vlogo v filmu The Hustlers, v katerem je odigrala striptizeto, se je 50-letna Jennifer Lopez izklesala do potankosti. Dolge, vitke noge, čvrsto zadnjico in izklesane trebušne mišice na družbenih omrežjih rada postavi na ogled ne samo ona, ampak tudi njen zaročenec Alex Rodriguez. Oba pa redno prek fotografij in videoposnetkov dokumentirata tudi skupne treninge, s katerima ostajata v odlični telesni formi.

Trenutno sta zaljubljenca skupaj s še nekaj prijatelji na oddihu v Franciji, dopustniške utrinke pa vestno objavljata na Instagramu. Tudi tokrat seveda ni šlo brez zapeljive fotografije postavne zvezdnice, na kateri na jahti pozira v belih enodelnih kopalkah. V enem dnevu je fotografija požela skoraj dva milijona in pol všečkov, pevkini sledilci pa niso skrivali navdušenja nad njeno zavidanja vredno postavo.

Več vročih objav 50-letne zvezdnice z družbenih omrežij si lahko ogledate v videu spodaj.

