Z zapeljivo fotografijo zvezdnica proslavila 53. rojstni dan #video

Igralka Salma Hayek je še ena v vrsti zvezdnic, ki se je že pred časom srečala z abrahamom, a svojih let ne kaže. Da se v svoji koži počuti odlično in da je ponosna na svojo postavo, je dan pred 53. rojstnim dnem pokazala na Instagramu. In tako s prav posebno fotografijo proslavila svoj osebni praznik.

Na današnji dan igralka Salma Hayek slavi 53. rojstni dan. Svoje oboževalce je že dan prej navdušila z zapeljivo fotografijo v kopalkah, ob katero je zapisala: "Jutri bom stara 53. Pa kaj potem?" Objava, na kateri Salma ponosno kaže zavidljivo postavo in bujne obline, je v 15 urah požela kar milijon in pol všečkov. Pod fotografijo so njeni oboževalci poleg rojstnodnevnih voščil pisali tudi pohvale, da je videti odlično in da s postavo prekaša tudi mnoge ženske, ki so od nje polovico mlajše.

Nekaj njenih zapeljivih fotografij z Instagrama si lahko ogledate spodaj.

Zvezdnica je sicer v preteklosti v nekaj intervjujih razkrila, da naravnost obožuje hrano in da ni pripadnica diet. Prav tako je priznala, da ni ravno navdušena nad fitnesom in raznimi vadbami ter da pravzaprav zaradi službenih obveznosti in družine nima na voljo veliko časa še za treninge. "Nekateri ljudje so pridni in zjutraj vstanejo ter telovadijo, a sama nikoli nisem razvila te navade," je pred časom razkrila za portal People. In dodala, da se, kadar ji čas in obveznosti dopuščajo, raje kot dvigovanja uteži loti joge.

Veliko se tudi sprehaja s svojima psičkoma. Kratek video z enega od sprehodov je igralka objavila tudi na svojem profilu na Instagramu in zraven pripisala, da sta njena domača ljubljenčka njena najboljša osebna trenerja.

