Jennifer Lopez je najbolj ponosna na svoje trebušne mišice #video

Dnevi, ko mediji ob Jennifer Lopez niso pozabili omeniti njene zadnjice, so mimo. Skoraj 50-letna zvezdnica že vrsto let navdušuje z izklesano postavo, v pogovorni oddaji Ellen pa je razkrila, da je na svojem telesu najbolj ponosna na trebušne mišice. Oddajo Ellen lahko ujamete že ob 13.20 na Planetu, Jennifer pa bo z nami tudi v soboto ob 20.00 v filmu Zaplešiva (Shall We Dance).

Igralka in pevka Jennifer Lopez se prav zdaj mudi na ameriški turneji, poimenovani It's My Party, s katero zaznamuje svoj bližajoči se 50. rojstni dan, ki ga bo praznovala 24. julija. Še pred tem se je ustavila pri Ellen DeGeneres in se z voditeljico pomerila v igri Žgoča vprašanja.

Ko jo je Ellen vprašala, na kateri del svojega telesa je najbolj ponosna, je Jennifer priznala, da je najbolj navdušena nad svojimi trebušnimi mišicami. Čeprav bo kmalu praznovala abrahama, je zvezdnica videti vrhunsko, za svojo izklesano postavo pa tudi zelo gara.

Jennifer je voditeljici izdala tudi, kateri del telesa ji je najbolj všeč pri njenem partnerju Alexu Rodriguezu in kaj je njena najslabša razvada. Celotno oddajo aktualne sezone, v kateri poleg Jennifer Lopez gostuje tudi vedno zabavna igralka Aubrey Plaza, si lahko ogledate že ob 13.20 na Planetu.

Aktualno sezono Ellen lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 13.20.



Jennifer Lopez bomo na Planetu videli tudi v soboto, 29. junija, ob 20.00 v filmu Zaplešiva (Shall We Dance).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.