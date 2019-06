S tako izklesanim trebuščkom se hvali pri skoraj 50 letih #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči je bila v New Yorku podelitev modnih nagrad CFDA. Te vsako leti modnim oblikovalcem in zvezdnikom, ki močno zaznamujejo svet mode, podeljuje Združenje ameriških modnih oblikovalcev. Tokrat je slavila skoraj 50-letna Jennifer Lopez, ki je bolj kot z glavno nagrado večera navdušila z izklesanim telesom.

Čvrste trebušne mišice, ki so rezultat rednih in napornih treningov, je zvezdnica, ki se bo prihodnji mesec srečala z abrahamom, znova ponosno postavila na ogled – in sicer v dvodelni kreaciji priznanega modnega oblikovalca Ralpha Laurena. Krilo, ki je imelo dolgo vlečko, je dopolnjeval svetlikajoč se pod prsmi odrezan puli.

Za elegantno kreacijo v oranžni barvi s športnim pridihom – pas krila je namreč enak kot na športnih hlačah – se je Jennifer Lopez odločila zato, ker oblikovalec, ki se je podpisal pod njo, prav tako kot ona prihaja iz Bronxa. "Nocoj je vse v znamenju Bronxa," je zvezdnica na rdeči preprogi komentirala svoj izbor obleke za slavnostno prireditev, na kateri jo je spremljal zaročenec Alex Rodriguez.

Za Lopezovo je bila sinočnja podelitev tako imenovanih modnih oskarjev še bolj posebna zato, ker je prejela tudi nagrado za modno ikono. To si je prislužila s svojim dolgoletnim globalnim vplivom na svet mode.

"Jennifer Lopez skozi oblačila izraža svojo samozavest in moč. Tako oblikovalci kot njeni oboževalci vedno komaj čakajo, kaj bo sporočila z novim modnim izborom," je vlogo zvezdnice in glavne nagrajenke večera pokomentirala nekdanja predsednica Združenja ameriških modnih oblikovalcev Diane von Furstenberg.

