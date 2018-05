Nives Orešnik ima recept, kako do poletja zmanjšati celulit

Kot osebna trenerka ima kar nekaj nasvetov, kako omiliti videz celulita. Foto: Vid Ponikvar

Celulit ni nekaj neobičajnega, saj ga ima od 80 do 90 odstotkov žensk, zato se ga ne bi smele sramovati, pravi osebna trenerka Nives Orešnik. "Žal pa so nas lepotni ideali in trendi pripeljali do tega, da si ga želimo čim manj na vidnih mestih. Če si tega želimo, pa poskusimo nastal problem rešiti, kolikor se da."

Ker ve, da si pred poletjem veliko žensk zaželi čim prej vsaj malo zmanjšati videz celulita, čeprav bi si prihranile marsikatero skrb, če bi zanj skrbele tudi v mesecih, ko se ga "ne vidi", je zanje pripravila poseben projekt Samozavestno v poletje brez celulita. V okviru tega prek Facebooka sledilkam deli nasvete, kako to doseči s prehrano in vadbo.

Nives prek Facebooka pomaga z nasveti o prehrani in vadbi. Foto: Facebook

Celulit je videz nagubane kože z majhnimi jamicami in izboklinami, ki mu rečemo tudi pomarančna koža. Pojavi se takrat, ko odvečna maščoba prodre skozi podkožno vezivno tkivo. Natančen vzrok nastanka ni znan, dejstvo pa je, da ima pri ženskah podkožno vezivno tkivo drugačno strukturo kot pri moških, zato je maščoba bolj vidna, prav tako na proces nastajanja celulita vplivajo hormoni (estrogen, inzulin, noradrenalin ...).



Pojav celulita povezujemo tudi s poslabšanim krvnim pretokom do vezivnega tkiva (ta se znižuje s starostjo oziroma bližanjem obdobja menopavze). Z leti se nam prav tako zmanjšuje tvorba kolagena, tako postaja koža manj prožna, kar dodatno poudari videz ohlapne kože.



Veliko vlogo pri nastajanju celulita imajo tudi genetika, lastnosti metabolizma itd. Ne nazadnje lahko nastajanje celulita povezujemo tudi z življenjskim slogom: posameznike, ki zaužijejo veliko ogljikovih hidratov, sladkorja, slane hrane in premalo vlaknin, pogosteje prizadene pojav celulita. Na nastanek celulita vplivajo tudi drugi dejavniki, kot sta oviran krvni pretok zaradi sedenja oziroma ozkih oprijetih oblačil (ki zaustavljajo cirkulacijo) ter pomanjkanje gibanja.

Redno gibanje in zdrava prehrana sta ključ do telesa brez celulita. Foto: Vid Ponikvar

Rezultati so lahko vidi v nekaj tednih

Veliko vlogo pri nastajanju celulita imajo genetika in lastnosti metabolizma, na kar žal ne moremo vplivati, lahko pa poskrbimo za to, da imamo v telesu čim manj odvečne maščobe, pojasnjuje Nives. "To pa dosežemo z zdravo, uravnoteženo prehrano in gibanjem."

Aerobni trening ali intervalna vadba. Nives najbolj priporoča ti dve vadbi, a odsvetuje kolo, saj je pri njem preveč sedenja. "Redno gibanje pospeši in izboljšuje metabolizem, pretok, ugodno vpliva na limfni pretok, poleg tega pa še pokurimo odvečne maščobe."

Dodajte vaje za oblikovanje mišic. Kardiovadbo dopolnite z vajami za oblikovanje mišic nog in zadnjice, ki bodo pomagale učvrstiti omenjene dele telesa, ohlapne mišice pa bomo zamenjali za zdrav tonus. "Seveda moramo biti v zadnjih mesecih pred poletjem, če si zares želimo vidne spremembe v krajšem času, dosledni in redno vaditi." To pomeni od tri- do štirikrat tedensko, dodaja Nives.

Uredite si prehrano. Z jedilnika črtajte nezdrave, predelane ogljikove hidrate in sladkor, slano hrano ter jo zamenjajte za zdravo zelenjavo in nekaj sadja. Nekaj pozornosti namenite tudi kolagenu, svetuje trenerka. "Poiščite živila, ki bodo spodbudila njegovo tvorbo, ali pa si pomagajte s prehranskimi dopolnili." V pomoč vam je lahko tudi naš seznam petih živil, ki odpravljajo celulit.

Vključite redno masažo. Nastanek celulita spodbujajo tudi oviran krvni pretok, sedenje, zastajanje vode in oviran limfni pretok, kar lahko rešimo z redno masažo ali limfno terapijo. Nives priporoča tudi masažo doma in krajše vaje, ki pospešijo pretok: "Za od pet do deset minut se uležemo na hrbet, dvignemo noge in poskrbimo za boljšo cirkulacijo v telesu. Če nas čas priganja, si za masažo kritičnih predelov telesa vzemimo dvakrat dnevno po nekaj minut, najbolje zjutraj in zvečer pred spanjem."

Poskrbite za hidracijo. Izjemno pomembno je, da pijemo veliko vode ter skrbimo tudi za primerno in zadostno vlaženje svoje kože. "Včasih so dovolj že vlažilne kreme, saj velikokrat na videz ohlapne kože vpliva tudi pomanjkanje vlažnosti. Med tednom si kdaj privoščimo piling in vlaženje tudi na predelu nog in zadnjice, ne le na obrazu."

Trenerka pravi, da ne smemo odnehati, če po tednu ali dveh ne vidimo rezultatov. Še nekaj tednov discipline bo prineslo zadovoljiv rezultat, zagotavlja. Foto: Vid Ponikvar

Naj vas tretmaji in kreme ne premamijo

Pri tem Nives opozarja, naj ne nasedamo hitrim tretmajem, saj ponujajo le kratkoročne rešitve, ki le na hitro popravijo videz pomarančne kože, težave pa ne rešijo. "Ne zakrivajte 'simptomov', ki so nastali (ohlapna koža, groba struktura na otip itd.), ampak se lotite vzrokov. Z nekaj časa, nekaj doslednosti in vztrajnosti bodo rezultati dolgoročni."

Ne pozabite na disciplino in doslednost

Če boste sledili naštetim Nivesinim nasvetom, boste čez čas opazili rezultate, a le če boste vztrajni, razlaga trenerka. "Ženske največkrat nismo dovolj dosledne ali pa se zadeve ne lotimo dovolj resno in vse delamo na pol, ker nimamo časa ali ker nam to, kar bi morale narediti, ni všeč. Raje bi čudežno tableto ali en tretma, ki bi rešil problem takoj ..."

Pravi, da ne smemo odnehati, če po tednu ali dveh ne vidimo rezultatov, saj bo še nekaj tednov discipline (redne vadbe, prehrane in drugih zgoraj naštetih stvari) prineslo zadovoljiv rezultat.

Do poletja je še dovolj časa, ni nam treba zapraviti na stotine evrov za tretmaje, samo malce se moramo potruditi, si vzeti nekaj časa zase, potem pa dosledno vzdrževati svojo postavo tudi čez leto. Prihodnje poletje nas tako ne bo presenetilo.

