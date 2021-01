Je zvezdnica začela nov, razgaljeni trend? #video

Manekenka za močnejše Ashley Graham že od nekdaj brez zadržkov na družbenih omrežjih kaže svoje telo s celulitom, strijami in vsemi preostalimi lepotnimi "napakami" vred. Zdaj je k objavljanju golih fotografij, na katerih so pokazale vse svoje pomanjkljivosti, spodbudila tudi številne sledilke.

Ashley Graham je že od nekdaj velika zagovornica pozitivnega odnosa do lastnega telesa. Ne glede na to, kaj si mislimo o svojih lepotnih nepopolnostih, jih moramo sprejeti in vzljubiti, saj naše telo zmore neverjetne reči, je filozofija, ki jo živi in širi.

Da bi ženske spodbudila k temu, da se sprejmejo takšne, kot so, velikokrat na svojem profilu objavi svoje povsem gole fotografije, pri čemer na ogled postavi strije, ki jih je za seboj pustila nosečnost, celulit, maščobne obročke okrog trebuha in stegen ter druge "napake", ki so za mnoge v sodobni družbi še vedno nezaželene.

Zdaj je k temu, da so se po njenem zgledu javnosti pokazale gole, spodbudila še preostale ženske, mamice ali pa tudi ne. Na svojih profilih na Instagramu so tudi one pokazale svoje pomanjkljivosti ter tako dale vedeti, da jih sprejemajo in da se jih, tako kot zvezdnica, učijo imeti rade.

Nekaj njihovih objav je zbrala in na svojem profilu delila tudi Ashley, zraven pa ganljivo zapisala: "Hotela sem se samo zahvaliti, ker ste me označile ob vseh teh svojih prelepih fotografijah. Ni vedno lahko imeti rad vsak delček svojega telesa. Naučila sem se, da gre za vsakodnevno vajo, ne zgolj za ciljno črto. Ko vidim vašo lepoto in samozavest, me to navdihne bolj, kot boste kadarkoli vedeli, in videti to je moj najljubši del Instagrama. Tako sem hvaležna za to skupnost. Skupaj smo močnejše!"

Njena objava je znova spodbudila množico navdušenih komentarjev njenih sledilk. "O moj Bog, to sem jaz! Kar tresem se. Ashley, naučila si me, da sem se imela rada v svoji najbolj vitki in najbolj obilni različici ter v vmesni, čudni fazi teže. Si moja vzornica in tako sem ponosna, da ti lahko to rečem. Hvala ti," se je glasil eden od komentarjev. Spet drugi pa: "Vav, pripravila si me do joka … Resnične ženske! Absolutno prelepo." Ta dva in še mnogo drugih podobnih čustvenih zapisov je pospremilo Ashleyjino zadnjo objavo.