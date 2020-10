Zvezdnica znova ponosno pokazala strije #video

Že od nekdaj je manekenka za močnejše Ashley Graham velika zagovornica tega, da je treba svoje telo sprejemati takšno, kot je, ter ga spoštovati in imeti rad. Da se ženskam zaradi tega, ker nismo videti kot vitke lepotice z modnih brvi, ni treba počutiti slabo v svoji koži. Da so maščobne obloge tu in tam, celulit in strije nekaj običajnega. Sploh za novopečene mamice. Prav zato jo imajo številne ženske po vsem svetu za svojo vzornico in vestno sledijo njenim objavam na družbenem omrežju.

Tako je zvezdnica na svojem profilu na Instagramu znova sprožila val navdušenja med sledilkami, ko je objavila serijo prikupnih fotografij s sinkom Isaacom, ki bo kmalu dopolnil devet mesecev. Na njih namreč znova brez sramu na ogled postavlja svoj trebušček, na katerem so od nosečnosti ostale strije.

Poleg tega je za sledilke skupaj s svojo osebno trenerko pripravila serijo brezplačnih vadb, ki jih je poimenovala Thank Bod Workout Challenge, kar v prevodu pomeni vadba, s katero se zahvalimo telesu. Njen namen namreč ni hujšanje, temveč narediti telo močno in si zagotoviti dobro počutje, je poudarila v videu, ki ga je prav tako objavila na Instagramu. Vaje so namenjene krepitvi celotnega telesa, primerne pa so za vse ženske – tudi za nosečnice in mamice po porodu.

