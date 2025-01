Ali je bolje telovaditi v jutranjih ali večernih urah?

Kakšne so prednosti jutranjega treninga?

Trening v jutranjih urah ima številne koristi na naše telo in splošno počutje. Odličen je predvsem za tiste, ki želijo dan začeti z energijo in pozitivno naravnanostjo.

Pripomore k disciplini in osredotočenosti

Jutranji trening pomaga vzpostaviti rutino in zmanjša tveganje, da bi vas dnevne obveznosti odvrnile od vadbe.

Zagotovljena je povečana raven energije

Telesna aktivnost spodbuja sproščanje endorfinov, ki vas lahko napolnijo z energijo za ves dan.

Boljši metabolizem

Z vadbo lahko zjutraj pospešite metabolizem, kar lahko pomaga pri hitrejšem izgorevanju kalorij čez dan.

Manj motenj, ki bi vas odvrnile od treninga

Zjutraj je manj verjetno, da vas bodo zmotile nepričakovane situacije, ki bi vam lahko preprečile vadbo.

Foto: Shutterstock

Razkrivamo še pomanjkljivosti jutranjega treninga

Togost telesa

Po noči je telo manj gibljivo, zato je pomembno več časa posvetiti ogrevanju, ki bo pomagalo aktivirati mišice.

Zahteva zgodnje vstajanje

Za mnoge je lahko vstajanje zgodaj zjutraj velik izziv, zlasti pozimi. Vsekakor pa lahko to spremenite in si ustvarite rutino, ki ji boste z veseljem sledili.

Foto: Shutterstock

Kakšne so prednosti večernega treninga?

Večerna vadba prav tako ponuja številne prednosti, predvsem za tiste, ki se čez dan težje sprostijo ali pa si želijo bolje končati dan.

Večja fizična zmogljivost

Telo je popoldne in zvečer bolj ogreto, to pa poveča zmogljivost in zmanjša tveganje za poškodbe, kar je za mnoge ključno.

Stresna razbremenitev

Vadba ob koncu dneva je odličen način za sprostitev stresa, ki se nabere čez dan z napornim urnikom.

Fleksibilnejši urnik

Večerni treningi omogočajo več fleksibilnosti za tiste, ki imajo zjutraj omejen čas.

Foto: Shutterstock

Razkrivamo pomanjkljivosti večernega treninga

Motnje spanja

Intenzivna vadba tik pred spanjem lahko pri nekaterih povzroči težave z nespečnostjo, kar lahko ovira službeno delo naslednji dan in preostale dnevne opravke.

Motnje zaradi utrujenosti

Po dolgem dnevu lahko zmanjka energije ali motivacije za trening, zato je večja možnost za njegovo izpustitev.

Foto: Shutterstock

Kaj je torej boljše?

Odgovor je odvisen od vašega življenjskega sloga, ciljev in osebnih želja. Če želite izboljšati disciplino in začeti dan polni energije, je jutranji trening morda prava izbira za vas. Če pa se bolje znajdete pri intenzivnejših vadbah ali potrebujete sprostitev ob koncu dneva, poskusite večerni trening. Ključno je le, da izberete termin, ki vam najbolj ustreza, saj je doslednost najpomembnejša pri doseganju želenih rezultatov. Poslušajte svoje telo, eksperimentirajte in najdite rutino, ki vam omogoča, da gibanje vključite v svoj vsakdanjik kot užitek in ne kot obveznost.

Foto: Shutterstock

