Recept za zajtrk, s katerim boste novo leto začeli na zdrav način

Novo leto je čas za nove začetke, sveže cilje in obnovljeno energijo. Po prazničnem decembrskem razvajanju si naše telo pogosto želi nekaj lahkega, hranljivega in osvežilnega, kar poskrbi za zdrav začetek leta. Smuti za čiščenje telesa je popoln zajtrk, ki združuje vitamine, minerale in antioksidante. Telesu pomaga očistiti nakopičene toksine, ki so se morda nabrali med prazniki. Kombinacija svežega sadja, zelenjave in superživil spodbuja prebavo, krepi imunski sistem in poveča energijo. Prav tako vsebuje vse potrebne hranilne snovi, ki jih vaše telo potrebuje zjutraj, ko se pripravlja na nov dan. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.