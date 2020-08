Med dojenjem pokazala (skoraj) vse

Ta teden je svetovni teden dojenja in med zvezdnicami, ki so velike zagovornice tega, da se otročke doji namesto z adaptiranim mlekom hrani po flaški, je tudi novopečena mamica Ashley Graham. 32-letna manekenka za močnejše je sicer v preteklosti na svojem profilu na Instagramu že večkrat objavila fotografije, kjer doji svojega zdaj že šest mesecev starega sinka Isaaca, tokrat pa je za revijo Elle med dojenjem pozirala povsem gola.

Fotografijo mamice in sinka, ujeta v tako intimnem trenutku, so njeni sledilci v 17 urah pozdravili že z milijon in 83 tisoč všečki. V komentarjih pa so se predvsem mamice navduševale nad tem, da Ashley ruši predsodke okrog dojenja in da pokaže, da po nosečnosti vendarle traja nekaj časa, da prideš spet nazaj v staro formo.

"Naravnost obožujem to. Od žensk se prepogosto pričakuje, da bodo dobile staro telo nazaj, in jih celo obsojajo, ker imajo po porodu drugačno postavo kot prej," je zapisala ena od njenih sledilk. Druga pa: "Navdihujoče je videti nekoga, ki tako dobro sprejme materinstvo. Tudi sama sem prvič mamica in želim si, da bi imela tako kot ti malce več samozavesti, ko gre za moje novo telo. Odličen vzor si."

Ashley je namreč med nosečnostjo poleg celulita dobila tudi kar nekaj strij, a je vse to sprejela kot del sebe. Na zadnjem fotografiranju, kjer je promovirala novo linijo kopalk, celo ni dopustila računalniškega olepševanja fotografij ter je želela, da svet njeno telo vidi realno oziroma takšno, kot je.