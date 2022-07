Chris Rock prvič spregovoril o klofuti z Oskarjev: Nisem žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tistemu, ki pravi, da besede bolijo, ni še nihče primazal klofute," je komik pokomentiral dogodek med letošnjo podelitvijo oskarjev, na kateri ga je na odru udaril Will Smith.

Komik Chris Rock je pretekli konec tedna prvič javno komentiral incident na letošnjih Oskarjih, na katerih ga je igralec Will Smith na odru udaril v obraz, potem ko se je pošalil na račun njegove žene.

"Tistemu, ki pravi, da besede bolijo, ni še nihče primazal klofute," je komik po poročanju Us Weekly izjavil med nastopom v New Jerseyju.

Pozneje je med skečem o ljudeh, ki so preveč občutljivi, izjavil: "Nisem žrtev. Da, bolelo je, a sem pozabil na to in se naslednji dan vrnil na delo. Jaz ne grem v bolnišnico, če se urežem s papirjem."

Klofuta na Oskarjih, o kateri se bo govorilo še leta. Foto: Reuters

Rock do zdaj ni neposredno komentiral incidenta na Oskarjih, nekaj dni po njem je med enim od nastopov dejal le, da je imel "zanimiv teden".

Smith se je sicer dan po Oskarjih Rocku javno opravičil za svoja "nesprejemljiva in neopravičljiva" dejanja, pozneje izstopil iz Akademije filmske znanosti in umetnosti, ta pa mu je za deset let prepovedala udeležbo na vseh svojih dogodkih vključno z Oskarji.

