Naval zvezdnikov na Jadran: v Istri ujeli Matthewa McConaugheyja

Kaže, da je hrvaška obala letos ena od top izbir za poletne počitnice znanih in bogatih. V Dubrovniku so opazili Davida in Victorio Beckham, v Trogirju komika Chrisa Rocka z igralko Lake Bell, zdaj pa se je izkazalo še, da se je v Istri mudil igralec Matthew McConaughey.

Zvezdnika je med večerjo v prestižnem hotelu pri Balah opazil podjetnik iz Splita, ki je prav tako večerjal tam. Z McConaugheyjem, ki je bil tam z ženo Camilo Alves, se je zapletel v krajši pogovor, naslednji dan pa vse o tem razložil hrvaškim medijem.

"Opravičil sem se, da ga motim, in mu povedal, da zelo cenim njegovo delo, na koncu pa sva se pogovarjala kakšnih 20 minut. Povedal mi je, da se v Hollywoodu veliko govori o Hrvaški in da so mu priporočili obisk tega hotela," je dejal Splitčan, ki se je z igralcem tudi fotografiral in to objavil na Instagramu, pozneje pa fotografijo izbrisal. Zakaj, ni jasno.

Oglejte si še: