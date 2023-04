Priljubljena igralca prepričana, da sta biološka brata

Priljubljena ameriška igralca in dobra prijatelja Matthew McConaughey in Woody Harrelson sta ugotovila, da bi lahko bila biološka brata. McConaugheyjeva mama je namreč poznala Harrelsonovega očeta, najverjetneje pa sta bila tudi intimna, poroča The Guardian.

Matthew McConaughey je v nedavnem podkastu z voditeljico Kelly Ripa pojasnil, zakaj bi lahko bil Woody Harrelson njegov biološki brat. Povedal je, da razmišljata celo, da bi opravila test DNK, ki bi lahko potrdil, ali sta res v sorodu.

Na dopustu sta bila isti čas

"Kje se začnem jaz in kje se konča on ter kje se začne on in kje končam jaz, je bilo vedno kot nejasna črta. To je del najinega prijateljstva, kajne? Moji otroci ga kličejo stric Woody, njegovi otroci me kličejo stric Matthew. Moja družina misli, da sem na številnih njegovih fotografijah jaz, in njegova družina misli, da je na veliko mojih fotografijah on," je povedal.

In nadaljeval: "Pred nekaj leti sva se v Grčiji pogovarjala o tem, kako blizu smo si midva in najini družini. Tam je bila tudi moja mama, ki nenadoma reče: 'Woody, poznala sem tvojega očeta.' Te besede so naju motivirale, da raziščeva svojo družinsko zgodovino."

Ugotovila sta, da je bil Harrelsonov oče na dopustu isti čas kot McConaugheyjeva mama, ki se je drugič ločevala. Našla sta tudi nekaj skupnih računov iz Teksasa, kjer sta se najverjetneje srečala.

Harrelsonov oče je trdil, da je ubil predsednika Kennedyja

Harrelsonov oče Charles je bil sicer pogodbeni morilec, ki je bil prvič obsojen leta 1960 zaradi oboroženega ropa. Leta 1973 so ga zaradi umora zaprli in po petih letih izpustili zaradi lepega vedenja. Leta 1981 je bil zaradi atentata na okrožnega sodnika obsojen na dva dosmrtna zapora. Trdil je tudi, da je umoril nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Umrl je leta 2007 v zaporu.

Leta 2012 je Harrelson v intervjuju za The Guardian sicer dejal, da se je z očetom razumel "precej dobro".

Tako McConaughey kot Harrelson imata sicer po dva brata. Prvič sta se skupaj pojavila v filmu EDtv in seriji Pravi detektiv, znova pa naj bi se združila v komični oddaji Apple TV+ z naslovom Brother from Another Mother, v kateri igrata izmišljeni različici sebe.

