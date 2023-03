Filmski zvezdnik sinovoma kar sam striže lase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Matthew McConaughey, ki s svojo družino živi v mestu Austin v Teksasu, je že večkrat povedal, da si z družino želijo predvsem običajnega in mirnega življenja. In čeprav je nanjo in otroke ponosen, le redko deli utrinke iz zasebnega življenja.

Tokrat je izjemo na družbenih omrežjih naredila njegova žena Camila Alves, ki je moža in sinova fotografirala med striženjem las. Na fotografiji oče Matthew striže lase najmlajšemu sinu Livingstonu, najstarejši sin Levi pa medtem občuduje očetovo delo. "Potem se je zgodilo to ..." je ob fotografiji zapisala Camila.

Teh besed slavni igralec ne dovoli izgovoriti svojim otrokom

Pred časom je McConaughey, ki ima z ženo Camilo tri otroke, 14-letnega Levija, 13-letno Vido in 10-letnega Livingstona, v pogovoru z Oprah Winfrey delil podrobnosti vzgoje svojih otrok in povedal, katere stvari so v njihovem gospodinjstvu prepovedane.

"Ne dovoliva laži. Prav tako ne smeš izustiti besed 'ne morem' in 'sovražim'. Te besede te bodo spravile v težave," je povedal McConaughey in ob tem dodal, da si želi, da bi bili njegovi otroci skromni in ne bi bežali pred uspehom svoje družine.

Prav tako od svojih treh otrok doma ne želita slišati negativnih besed, od njih pa tudi zahtevata spoštovanje in resnico. Čeprav je igralec slaven, ne želi, da bi se zaradi tega njegovi otroci počutili večvredne. "Če vam otrok v šoli kdaj reče, da zagotovo živite v veliki hiši, ker je vaš oče slaven, ne sklonite glav, ampak poglejte gor in recite: 'Ja, res živimo v lepi hiši. Moj oče se zelo trudi, da bi bil čim boljši pri svojem delu,'" svoje otroke uči McConaughey.

Slavni igralec je povedal tudi, da si prizadeva, da bi njegovi otroci postali vestni, samostojni in kompetentni mladi ljudje, ter jih je pohvalil, da so že zdaj zelo dobri in pametni.