Junija na dražbo predmeti slavnega hollywoodskega para

Newyorška avkcijska hiša Sotheby's je za junij napovedala serijo dražb v živo in na spletu, na katerih bo ponudila predmete hollywoodskega para Joanne Woodward in Paula Newmana. Med drugim bodo naprodaj pohištvo, umetniška dela, nakit, knjige in številni drugi predmeti.

"Upamo, da bo javnost te stvari tako cenila tako, kot jih mi že desetletja," je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila družina.

Poročena sta bila približno pol stoletja

Joanne Woodward, rojena leta 1930, in Paul Newman, rojen leta 1925, oba oskarjevca, sta bila poročena približno pol stoletja do njegove smrti leta 2008.

Na dražbo bo danih približno 300 predmetov, ki sta jih legendarna igralca zbrala in uporabljala v svojem 50-letnem zakonu. Dražba bo tako po pisanju spletnega portala Art Daily ponudila vpogled v osebno in poklicno življenje slavnega para, predanega tudi filantropiji.

Predmeti so večinoma iz njunega doma v Connecticutu, na dražbo pa bodo dani filmske memorabilie, zbirateljski predmeti s področja avtomobilizma in dirk, družinske fotografije, starinsko pohištvo ter dekorativni predmeti in umetniška dela.

Med vrhunci dražbe filmske memorabilie

Serija dražb bo osvetlila dva svetova, ki sta ju združevala zakonca: glamurozni življenjski slog hollywoodskega vplivnega para in njuno zasebno življenje, v katerem sta se obdajala z ljudmi in predmeti, ki so jima bili najbolj pri srcu.

Med vrhunci dražbe spletni portal izpostavlja filmske memorabilie, med katerimi so podpisani scenariji, nagrade, rekviziti in kostumi, povezani s filmi iz njune bogate kariere, kot so Barva denarja, Butch Cassidy in Sundance Kid, Hud in Rachel, Rachel.

Ponudili bodo tudi obsežno zbirko predmetov, povezanih s svetom avtomobilizma in dirk, ki je bil Newmanova strast; v njej so med drugim dirkaški kombinezoni, čelade, medalje in nagrade. Naprodaj bodo tudi predmeti, povezani s svetom politike, med katerimi so denimo pisma in fotografije predsednikov Jimmyja Carterja, Georgea H. W. Busha in Billa Clintona z njihovimi lastnoročnimi podpisi.

Iz izbora njunih osebnih predmetov pa spletni portal med drugim izpostavlja Joannino poročno obleko in prstan, fotografije z igralskimi kolegi iz zlate dobe Hollywooda, kot so Robert Redford, Anthony Perkins in drugi, ameriško in angleško pohištvo 18. stoletja ter izbor dekorativnih predmetov iz njunega doma v Connecticutu.