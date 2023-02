Dvoboj dveh kupcev na dražbi, cena je vrtoglava #foto

Britanska dražbena hiša Silverstone Auctions je prodajala odličen primerek ford sierre cosworth RS500, kakršnih so konec osemdesetih let izdelali le 500. Avtomobil ima prevoženih 8.355 kilometrov in volan na desni strani.

Za skoraj štirikrat presegla pričakovanja

Za avtomobil sta se potegovala dva morebitna kupca, prvi iz Dubaja in drugi iz Velike Britanije. Pred dražbo so za avtomobil pričakovali okrog 170 tisoč evrov. Prodajna cena je naposled znašala izjemnih 596.250 funtov (677 tisoč evrov). To je tridesetkrat več, kot je bila prodajna cena tega avtomobila leta 1987 (19.950 funtov) in tudi štirikrat več od dozdajšnjega rekorda (150 tisoč evrov) za ford sierro na dražbah.

Sierra z izjemnim športnim karakterjem

Sierra je bil prvi Fordov model, ki je dobil Cosworthovo oznako. Sierro RS cosworth so predstavili na avtomobilski razstavi v Ženevi leta 1985. Bila je homologacijski model za Fordove aktivnosti v takratni skupini A pod okriljem mednarodne avtomobilske organizacije FIA. Za homologacijo teh dirkalnikov so potrebovali pet tisoč serijskih vozil.

Ford je izdelala 5.545 takih primerkov sierre, od tega so jih 500 predelali v različico RS500. Tem so namenili izboljšan motor, ki je imel moč 224 "konjev", nekoliko predelano karoserijo, vseh 500 pa so sestavili ročno.

Foto: Silverstone Auctions

Foto: Silverstone Auctions