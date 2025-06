Dokončno slovo: Ford zaključil proizvodnjo focusa ST #foto

Ford escort RS cosworth. Foto: Collecting Cars Ford je bil skoraj 40 let tesno povezan s svojim programom športnih avtomobilov, s katerimi so uspešno povezovali serijske športne avtomobile (oznaki RS in nato tudi ST) ter dirkaške uspehe v različnih tekmovanjih.

Nekateri modeli so dobili kultni status - na primer ford escort RS cosworth, enako prva generacija ford focusa RS, uspešna in dobro sprejeta je bila tudi mala ford fiesta ST.

Ostaja le še mustang V8, kjer pa prodaja kopni

Foto: Gregor Pavšič Med klasičnimi avtomobili so v zadnjem desetletju prevladovali predvsem focusi. Štirikolesni pogon je po omenjenem escortu RS cosworthu dobil zadnji focus RS (prejšnja generacija), pri zadnjem pa so nato ponujali le še šibkejšo različico ST s pogonom na sprednji par koles.

Potem ko so iz proizvodnje umaknili fiesto ST in nato tudi v celoti črtali proizvodnjo fieste, so zdaj enako že storili s focusom ST. Tega ne izdelujejo več, razpoložljiva vozila na trgu pa so omejena le na razpoložljivo zalogo. Letos novembra se v Evropi zaključuje tudi proizvodnja ostalih focusovih različic.

Ford na trgu ostaja le še z nišnim mustangom s petlitrskim motorjem V8 (358 kW), kjer pa prodaja iz leta v leto stalno pada. V ZDA so jih pred desetimi leti prodali 122 tisoč, lani pa še 44 tisoč.

Športne avtomobile, vsaj tiste z bencinskimi motorji, sicer umikajo tudi ostale znamke. To sta že storila Hyundai in Renault, že prej tudi Peugeot. Izjema je Toyota z zelo uspešnim yarisom GR in novico, da celo povečujejo proizvodnjo corolle GR.