Električna ford puma: pri 4,2 metra takoj navduši z izjemnim prtljažnikom #foto

Foto: Gregor Pavšič Ford ima trenutno dve liniji razvoja lastnih električnih avtomobilov. Oba glavna produkta sta nastala v sodelovanju z Volkswagnom – to sta explorer in capri –, še pred tem pa so sami razvili mustanga mach-e. Puma je četrti model, kjer pa ne gre za namensko električno platformo, temveč za predelavo obstoječega križanca z bencinskimi oziroma hibridnimi motorji.

Puma z oznako gen-i stavi na odličen prtljažnik z resnično magično luknjo, dobre vozne lastnosti (vselej zaščitni znak pume) in tudi cene krepko pod mejo 35 tisoč evrov. Konkretne električne pume bodo z izkoriščeno subvencijo stale kvečjemu okrog 25 tisočakov, kar bo dobra cena za tak avtomobil, ki se postavlja po robu cupri born, volkswagnu ID.4, MG4, pa tudi večjim križancem, kot sta kia EV3 in volvo EX30.

Foto: Gregor Pavšič

Navzven se električna puma od klasične bistveno ne razlikuje. Opazili boste drugačno masko motorja, ki je pri električni povsem zaprta. Pri Fordu so se odločili tudi za precej drzne barve. Rumena, kakršno smo vozili po Ljubljani, je barva brez doplačila. Večjih oblikovnih razlik ni, kar velja tudi za vozniški prostor. Tam sta dva velika 12-palčna zaslona (eden pred voznikom, drugi na sredini), med sedežema je praktična konzola z odlagališčem in prostorom za brezžično polnjenje telefona. Ročica za upravljanje pogona je na desni strani volanskega obroča.

Puma gen-i je dolga 4,2 metra, široka je 1,80 metra, medosna razdalja pa znaša 2,58 metra. Masa praznega vozila je 1,5 tone.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zadaj so prvi vtisi deljeni. Prostornost na zadnji klopi ni ravno zgledna in je slabša kot pri namenskih električnih avtomobilih, pa tudi sedi se precej neudobno – stopala imamo zaradi baterije v dnu zelo visoko in za daljše prevoze odraslih potnikov morda zato puma ne bo najprimernejša.

Drugače pa je v prtljažniku, ki je pumin adut. Že osnovni prtljažnik je velik, pod njim pa se skriva še zares magična prostorska luknja. Kaj takega poznamo le v tesli model Y, pa še tam je luknja pod dnom prtljažnika manjša. Pri Fordu so se potrudili in za pumo uredili tudi 43-litrski sprednji prtljažnik, kar je prava redkost pri električnih avtomobilih s klasičnih platform.

Skupna prostornina obeh prtljažnikov z zadnjo luknjo vred je 566 litrov, kar je približno sto litrov več kot pri klasični pumi.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ponudba električne pume bo dokaj preprosta. Za energijo skrbi baterija tipa NMC z neto kapaciteto 43 kilovatnih ur (kWh). To ni ravno veliko za relativno velik avtomobil, a pri Fordu obljubljajo zelo ugodno nizko porabo. Ali bo ta res okrog obljubljenih 13 kWh na sto kilometrov, bomo presodili kmalu po prvem testu avtomobila. Za pogon avtomobila skrbi 120-kilovatni elektromotor.

Z dobro porabo je mogoče tudi pri manjši bateriji dobiti pričakovan doseg, kar bi moralo biti v primeru pume vsaj realnih 300 kilometrov. Glede na majhnost kapacitete bi si kupci najbrž bolj želeli baterije tipa LFP, ki pa jih imajo za zdaj le redki nekitajski proizvajalci.

Foto: Gregor Pavšič

Stopnji opreme bosta dve, že osnovna pa ima veliko vključenih (oblikovalskih, tehničnih in varnostnih) elementov in zato se zdi, da bi lahko zadoščala. Redna cena za pumo je 34 tisoč evrov, z vsemi popusti in akcijami (tako na financiranje kot neposredni popust) pa se lahko ta zniža do dobrih 30 tisočakov. Puma z višjim paketom opreme je dva tisočaka dražja.

Cena pri osnovni pumi je prav gotovo zanimiva, saj sega tudi v razred tistih nekaj dražjih manjših električnih avtomobilov (renault 5, v prihodnje cupra raval …). S ceno okrog 25 tisoč evrov sega tudi v območje blago hibridne pume, ki pa ima torej manjši prtljažnik.

Fordovi trgovci so precej zadržani pri prodajnih načrtih, ki so seveda povezani tudi z razpoložljivostjo teh vozil iz tovarne v romunski Craiovi. Prodati jih želijo 15 na mesec. Cupra je v Sloveniji letos že v štirih mesecih registrirala 146 novih bornov, prav ta avtomobil pa je danes prvi prodajni tekmec tako pume kot tudi vseh drugih električnih avtomobilov v tem segmentu.

Še to: Ford je v Sloveniji v prvih štirih mesecih registriral 67 pum, kar je v povprečju ravno nekaj več kot 15 na mesec.