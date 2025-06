Epska cesta, 1.500 metrov višje od Triglava: bo letos padel nov rekord? #foto

Do zdaj se je le petim voznikom na slavni ameriški gorski dirki Pikes Peak uspelo spustiti pod mejo devet minut. Romain Dumas letos napada nov rekord proge, ki ga je postavil pred sedmimi leti. Predpogoj za nov rekord je električni visokozmogljivi prototip.

Ford se je v zadnjih dveh letih slavne ameriške gorske dirke Pikes Peak udeležil s prototipom na osnovi svojega kombija in poltovornjaka, zdaj pa so se odločili za razvoj visokozmogljivega električnega prototipa na osnovi mustanga mach-e. Za volan bodo posadili specialista za Pikes Peak Romaina Dumasa, ki je z Volkswagnovim prototipom ID.R tudi postavil aktualni rekord proge.

Proga na Pikes Peak je dolga 19,9 kilometra. Ima 156 ovinkov. Cilj je na nadmorski višini kar 4.302 metra, kar je 1.440 metrov višje kot štart.

Fordov dirkalnik ima 2,6 tone podtlaka. Foto: Ford

Pri Fordu še niso razkrili vseh tehničnih podrobnosti dirkalnika, ki se ponaša s skrajno oblikovano zunanjostjo in velikimi aerodinamičnimi dodatki. Izstopajo predvsem sprednji in zadnji spojler, enako tudi izjemno velik difuzor. Znan je podatek, da bo dirkalnik omogočil do 2,7 tone podtlaka.

Zmogljivosti pogona še niso razkrili, pričakujemo pa lahko tri elektromotorje in sistemsko moč vsaj okrog 1.400 “konjev”.

Od leta 2012 je proga povsem asfaltirana. Foto: Volkswagen

Absolutni rekord proge stoji že sedem let

Romain Dumas in Volkswagnov električni prototip ID.R. Foto: Volkswagen Absolutni rekord Pikes Peaka je leta 2018 postavil Dumas, ki je progo prevozil v času 7:57,148 - kot prvi se je spustil pod mejo osmih minut. Takrat je zanesljivo popravil pred tem na videz nedotakljiv rekord Sebastiena Loeba (peugeot 208 T16) - to je bil še zadnji rekord Pikes Peak dirkalnika s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje.

Med serijskimi avtomobili s klasičnim motorjem ima rekord Rhys Millen z BMW M8 (10 minut in 12 sekund), med serijskimi električnimi avtomobili pa Blake Fuller s teslo model 3 (11 minut in 2 sekundi). Med predelanimi električnimi avtomobili se je pod mejo 10 minut spustil Randy Pobst s teslo model S plaid (9 minut in 54 sekund), nato pa je čas še popravil Dani Sordo s hyundaijem ioniq 5 N (9 minut 30 sekund).

Nekdanji rekorder Sebastien Loeb s prototipom peugeot 208 T16. Foto: Peugeot

Letošnji športni prototip za Italijana Simoneja Faggiolija. Foto: PPIHC