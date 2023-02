Znana igralka z dražbo unikatne obleke pomaga Ukrajini

Zvezdnica filmov, kot sta Peti element in Nevidno zlo, sodeluje z modno hišo Lever Couture, za katero stoji v Ukrajini rojena modna oblikovalka Lesja Verlingieri, ki od desetega leta živi v Nemčiji. V modni hiši bodo na obleko našili ljubezenska pisma Ukrajini.

"Ljubim te, Ukrajina. Ljubim te, ko mi eksplodirajo ušesa."

Milla Jovovich je na Instagramu delila vsebino svojega ročno sešitega pisma. "Moja domovina joče solze dima in pepela, njeni možje se borijo z iznajdljivostjo prave vere," je zapisala. "Toliko src, toliko žensk, raztrganih na koščke. Mož, otrok, mačk in zaves, razstreljenih stanovanj. Okna, krožniki in skodelice za čaj, etika in ideali, bombardirani z zvoki izstrelkov, ki so pristali pred vrati. Ljubim te, Ukrajina. Ljubim te, ko mi eksplodirajo ušesa," je še zapisala igralka.

Obleka bo na voljo tudi v obliki NFT, tako da bo njena vsebina lahko "rasla", je objavil britanski The Independent.

Ves izkupiček od prodaje bo namenjen fundaciji Olena Zelenska

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bo ves izkupiček od prodaje obleke namenjen fundaciji Olena Zelenska, dobrodelni organizaciji, ki jo je ustanovila prva dama Ukrajine.

Jovovicheva, ki se je rodila v ukrajinski prestolnici Kijev, je ena od številnih hollywoodskih zvezdnikov, ki so po lanskem izbruhu vojne na spletu delili iskrena sporočila. Tudi drugi znani obrazi, med njimi Madonna, Kylie Jenner in Pink, so poslali misli in molitve tisočim ljudem, ki jih je konflikt razselil.

Po ocenah je bilo od 24. februarja 2022, ko je ruski predsednik Vladimir Putin odredil napad ruske vojske na Ukrajino, ubitih ali ranjenih najmanj sto tisoč vojakov na obeh straneh. Umrlo je tudi na tisoče civilistov. Več kot 13 milijonov Ukrajincev pa so postali begunci ali razseljeni znotraj Ukrajine.