Igralkina dvojnica, ki je ostala brez roke, vložila novo tožbo #video

Grozljiva nesreča, v kateri je ostala brez leve roke in z veliko brazgotino na obrazu ter zgornjem delu hrbta, se je zgodila na snemanju prizorov v Južni Afriki. Kaskaderka Olivia Jackson, ki je v filmu Nevidno zlo: Zadnje poglavje igrala dvojnico glavne igralke Mille Jovovich, v tožbi navaja, da je režiser zadnji hip spremenil načrt snemanja in je morala namesto prizorov pretepa sesti na motor ter snemati povsem drug prizor, in to v dežju.

Kamera, ki je bila pritrjena na tako imenovano držalo crane, jo je snemala, ko je z več kot 60 kilometri na uro drvela po cesti proti njej. Kamera je bila nameščena na vozilo, ki je vozilo s hitrostjo 45 kilometrov na uro. Mišljeno je bilo, da se kamera, ki je bila na začetku postavljena tik nad asfalt, dviga navzgor in ko Olivia pridrvi do nje, bi morala tik nad njeno glavo švigniti še mimo. A kamera se ni pravočasno umaknila in britanska kaskaderka je z vso silo treščila vanjo, pri čemer se je hudo poškodovala.



Med drugim je utrpela otekline možganov, olupilo ji je kožo z leve ličnice, tako da se je videlo čeljust in zobe, več dni je bila v umetni komi, poškodbe leve roke pa so bile tako hude, da so ji jo morali zdravniki amputirati. Kot da vse skupaj že ni bilo dovolj hudo, je nato Britanka od ustvarjalcev za kritje stroškov zdravljenja prejela le slabih 30.000 evrov, kar menda ne krije niti ene od predvidenih 10 operacij, ki jih potrebuje. Kaj šele dodatnih stroškov fizioterapij in rehabilitacije ter ne nazadnje protetične roke, ki jo potrebuje. Zato od njih zahteva vračilo vseh stroškov zdravljenja, prav tako producenta Jeremyja Bolta in režiserja Paula Andersona toži zaradi namernega zavajanja in malomarnosti ter kršenja dogovorjene pogodbe.

Jacksonova v tožbi, ki jo navajajo številni tuji mediji, med drugim tudi Fox News, trdi, da je bila zavedena, saj so ji ustvarjalci zagotavljali, da zavarovanje, ki je sklenjeno za snemanje tveganih prizorov v filmu, krije zdravljenje vseh poškodb, ki bi nastale med snemanjem, kar se je izkazalo za laž. "Če bi tožnica vedela, da to ne drži, ne bi nikoli pristala na snemanje prizorov v filmu Zadnje poglavje," tuji mediji navajajo delčke zapisa iz nove tožbe, kjer tudi piše, da bi sama poskrbela za ustrezno dodatno zavarovanje, če bi vedela, da za to niso poskrbeli ustvarjalci filma.

Ko je Olivia kot dvojnica Mille Jovovich snemala prizor z motorjem, se je zgodila huda nesreča, v kateri je ostala brez roke. Foto: IMDb

Prav tako je 38-letna Britanka razkrila, da še zdaleč ni bila edina, ki se je na snemanju svetovno znane znanstvenofantastične uspešnice poškodovala. Takšne ali drugačne poškodbe je utrpelo še 16 drugih stranskih igralcev, Ricardo Cornelius pa je med snemanjem filma celo umrl, trdi.

Obtožena se za zdaj na novico o novi tožbi še za tuje medije, ki so objavili podrobnosti iz nove tožbe, še nista odzvala.

Olivia je sicer svojo trnovo pot okrevanja in navajanja na življenje brez roke redno dokumentirala tudi na svojem profilu na Instagramu. Nekaj njenih objav si lahko ogledate v videu spodaj.

