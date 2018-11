Invalidske organizacije opozarjajo na nižanje sredstev

Zaradi pomanjkanja sredstev in investicij izostaja tudi nujno potreben nadaljnji razvoj invalidskega varstva in potrebnih posebnih socialnih programov. Razlog za to pomanjkanje v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) vidijo v nižanju sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kot so navedli v sporočilu za javnost NSIOS, je bil leta 2000 delež izdatkov za socialno zaščito za invalidnost v BDP 2,1 odstotka, še leta 2010 1,7 odstotka, leta 2016 pa je upadel že na 1,2 odstotka. Ravno tako se kaže upad v strukturi deležev za socialno zaščito po vrstah, kjer je strukturni delež za invalidnost leta 2000 znašal devet odstotkov, leta 2010 7,2 odstotka, leta 2016 pa je upadel že na 5,3 odstotka.

Tudi po desetih letih konvencije se ta še vedno ne izvaja v celoti in se celo krši

V NSIOS so opozorili, da se po desetih letih od ratificiranja Konvencije o pravicah invalidov ta še vedno ne izvaja v celoti, oziroma se celo krši. Kršitve so vezane na obvezno temeljito posvetovanje z invalidi, na nedostopnost fizičnega okolja, prevoza, elektronskih in drugih informacij ter komunikacij, kršitve vezane na enakost in nediskriminacijo, delo in zaposlovanje, sodelovanje v političnem in javnem življenju, ozaveščanje in druge.

Na navedeno je v svojih ugotovitvah opozoril tudi Odbor za invalide OZN, ki je letos marca obravnaval izvajanje konvencije v Sloveniji in ob tem izdal za našo državo zavezujoča priporočila.

Predstavljene probleme, vezane na socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in drugo, bodo posredovali pristojnim institucijam, predvsem ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so še sporočili.

Slovenske invalidske organizacije, ki so povezane v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, so v petek in soboto na posvetovanju v Izoli usklajevale stališča do aktualnih vprašanj in tem na področju invalidskega varstva. Razpravljali so predvsem o strategijah za učinkovito zastopanje interesov invalidov in invalidskih organizacij, financiranju izvajanja posebnih socialnih programov in o uresničevanju Mednarodne konvencije o pravicah invalidov.