Igralec je za to vlogo moral sprejeti nižjo plačo

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.35 ogledali znanstvenofantastično pustolovščino Peti element (The Fifth Element), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Bruce Willis, Milla Jovovich in Gary Oldman. O filmu, ki je danes obravnavan kot eden od kultnih klasikov, si v nadaljevanju lahko preberete pet zanimivosti.

1. Igralka je prišla na avdicijo preveč urejena, kar jo je skoraj stalo vlogo.

Milla Jovovich pred začetkom snemanja filma Peti element (The Fifth Element) še ni bila znana v igralskem svetu, saj je nastopila v manjšem številu vlog. Takrat je bolj prepoznavna kot model v manekenskem svetu, kar se je odrazilo tudi na njeni avdiciji. Tja je namreč prišla oblečena v bleščice, na obrazu pa je imela tono ličil.

Režiser Luc Besson nad njeno pojavo sprva ni bil navdušen. Razkril je: "Bila je preveč naličena in pa tudi izjemno živčna. Sprva sem bil prepričan, da ni ustrezna kandidatka za vlogo. Nato pa sem se vmes sestal še z več kot 100 drugimi dekleti, Millo pa srečal enkrat na hotelskem bazenu. Tam je bila seveda povsem naravna in odločil sem se, da jo še enkrat povabim na avdicijo. Drugič se je pokazala v povsem drugačni luči in tako dobila vlogo." Milla Jovovich v prizoru iz filma. Foto: IMDb 2. Zaradi nesreče bi skoraj izgubili zelo pomembno sceno v filmu.

V začetku devetdesetih let filmi niso bili posneti digitalno, ampak na dejanski film. Za urejanje so morali biti zato transportirani fizično. Producent je tako na letališču v Los Angelesu skoraj izgubil posnetek pomembnega prizora filma, saj je njegova škatla s posnetki med prevozom padla na tla, za nameček pa jo je povozil viličar. Producent je pojasnil, da jim je vseeno ostalo dovolj uporabnega materiala, da so lahko prizor sestavili.

2. Igralec je v tej vlogi lahko nastopil samo zato, ker je sprejel nižjo plačo.

Bruce Willis ni bil prva izbira, četudi se je na koncu izkazal za najboljšo. Bruce je bil tako primoran sprejeti nižjo plačo, da ga je režiser odobril. Igralec se je po branju scenarija s tem strinjal in režiserju dejal: "Saj včasih snemam filme tudi zato, ker se mi zdijo scenariji zabavni."

Četudi je sprejel nižjo plačo, pa je dodal zahtevo, da želi prejeti tudi delni odstotek vsega dobička filma. To se je izkazalo za dobro potezo, saj je film skupaj zaslužil več kot 263 milijonov ameriških dolarjev, tako da je Bruce na koncu vseeno prejel precej dobro plačo.

Bruce Willis v prizoru iz filma Peti element. Foto: IMDb 4. Igralka je bila med snemanjem tudi varuška soigralčevih otrok.

Milla Jovovich je bila ena od najmlajših članic igralske zasedbe na snemanju filma Peti element (The Fifth Element), zato se na snemanju s soigralci ni ravno zbližala. Bruce Willis, ki je bil takrat še poročen z Demi Moore, pa je imel svojo ženo in otroke pogosto prisotne na snemanju. Milla je tako med snemanjem postala tudi varuška njegovih otrok, da sta si zakonca lahko privoščila čas zase. O tem se je pošalila: "Takrat sem se očitno bolje razumela z otroki kot z odraslimi."

5. Posledice snemanja filma je utrpel režiserjev zakon.

Luc Besson je v snemanje filma sprva vključil tudi svojo takratno ženo Maïwenn Le Besco, ta je nadomestila igralko, ki je naknadno končala sodelovanje. Žena mu je sicer s tem storila veliko uslugo, a to vseeno ni bilo dovolj za ohranitev njunega zakona. Med snemanjem se je Luc namreč zelo zbližal z igralko Millo Jovovich. Postala sta tudi par, Luc se je ločil od svoje žene, nato pa se leta 1997 poročil z Millo. Poročena sta bila dve leti.

