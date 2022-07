Zvezdnica o igranju te vloge razkrila: Bilo je nepozabno

Na Planetu si boste nocoj lahko ob 22.15 ogledali komedijo z naslovom Moja super bivša (My Super – Ex Grilfriend), v kateri bo v glavni vlogi poleg Luka Wilsona in Anne Faris zaigrala tudi Uma Thurman. Zadnja je v enem od intervjujev spregovorila o tem, zakaj se je zelo zabavala med igranjem te vloge, kako se je pripravljala na snemanje in tam ujela s svojim soigralcem, razkrila pa je tudi, kaj jo v resničnem življenju najbolj spravi ob živce.

Končati zvezo je za vsakogar težko, a se včasih lahko izkaže tudi za nevarno. V komediji Moja super bivša (My Super – Ex Girlfriend) Matt Saunders (Luke Wilson) misli, da je končno našel dekle svojih sanj – Jenny Johnson (Uma Thurman). Ta je po naključju tudi superjunakinja, ki postane do svojega izbranca obsesivna. Matt si je želel zvezo prekiniti, ampak ni vedel, kako to storiti s superjunakinjo. Zaničevana Jenny tako strese ves svoj superjunaški bes nad Matta, ko se odpravi na misijo, s katero želi škodovati razmerju med njenim bivšim in njegovo novo sodelavko Hanno (Anna Faris).

Uma Thurman je v začetku intervjuja spregovorila o tem, kako je uživala v igranju te vloge: "Bilo je nepozabno. Jenny je namreč nora, eksplozivna, povsem odzivna na vsako situacijo. Katera zabavnejša vloga sploh še obstaja na tem svetu?" Nato je igralka razkrila, kako se je sploh lahko povezala s tako izstopajočim karakterjem: "Z njo sem se poistovetila predvsem v stvareh, ki jih ljudje načeloma zavidajo." Nato je Uma pojasnila: "Veliko nas namreč neprestano opazuje in dojema svet okrog sebe, ampak se navadimo prilagajanja naših odzivov na vse to. Pogosto se trudimo skriti, da je nekdo ranil naša čustva in da smo prizadeti. Moj lik nima v sebi nič od tega. Ona je po eni strani nora in po drugi divja."

Nato so jo povprašali, kako se je pripravljala na snemanje. "Dejansko je šlo za romantično komedijo, tako da smo snemali meni enega ljubših žanrov. Soočala sem se s z razvijanjem karakterja, njegovimi dialogi in seveda vmesnim popravkom vsega, kar smo odkrivali šele med prizori. Vse skupaj je bilo neverjetno zabavno."

V nadaljevanju intervjuja je igralka spregovorila še o tem, kako se je ujela s svojim soigralcem Lukom Wilsonom: "Glede tega sem sicer sprva imela pomisleke, saj nikoli ne veš, kako domače se boš s svojim soigralcem počutil na snemanju. Jaz sem se z Luko ujela na prvo žogo, tako da ni bilo nobenih neprijetnosti med dotikanjem in preživljanjem časa v bližini eden drugega. Že od začetka sva se v medsebojni družbi hitro sprostila."

Uma Thurman in Luke Wilson v prizoru iz filma. Foto: IMDb

Uma sicer v filmu igra zelo razdražljiv karakter, zato so jo za konec intervjuja povprašali še o tem, kaj jo spravi ob živce v resničnem življenju. Zvezdnica je priznala: "Ne prenašam laži. To me resnično prizadene in predstavlja nekaj, česar res ne morem pozabiti."

