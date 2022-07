Igralka je do te vloge prišla po trnovi poti, čeprav bi ji lahko pomagal mož

V svoji igralski karieri si je Eva Longoria vedno želela sodelovati z igralko Anno Faris. Sanje so se ji uresničile v filmu Moj lažni mož (Overboard), ki si ga boste danes lahko ogledali na Planetu. Evina pot do vloge sicer ni bila posuta z rožicami. "Za to vlogo sem se morala boriti. Več kot 5.000-krat sem se morala sestati s pisci scenarija in režiserji. Vsem sem vsakokrat pojasnila, da so moje večne sanje, da bi enkrat lahko igrala z Anno Faris, in da mi oni to onemogočajo," je priznala Eva.

Za nameček je igralka razkrila, da je njen mož José Bastón financiral snemanje filma. Eva je to izvedela z zamudo in posledično je bilo to zanjo veliko presenečenje. Igralka je priznala, da se je na račun tega tudi pošalila: "Rekla sem mu, zakaj za vraga moram hoditi na avdicije, če pa mi vlogo lahko priskrbi on." Eva je nazadnje čez en teden le dobila vlogo, čeprav njen mož ni posredoval, izjemno pa je bila navdušena nad sodelovanjem z Anno. Razkrila je, da je bila to ena njenih najljubših vlog, ki jih je odigrala v karieri.

Filmska zgodba Moj lažni mož (Overboard) sicer govori o razvajenem bogatašu in lastniku jahte, ki pade z ladje in po izgubi spomina postane tarča svoje nekdanje delavke. Leonardo, sebični bogati plejboj, pade z jahte in se zbudi v bolnišnici brez spomina. Ko njegova nekdanja delavka izve za nesrečo, se mu odloči maščevati in ga prepriča, da je njen mož. Kot materi samohranilki s tremi otroki bi ji pomoč okoli hiše vsekakor prišla prav. Kmalu pa ta bogataš dela tisto, česar ni še nikoli prej. Čeprav mu je sprva težko, se Leo na koncu le prilagodi in vzljubi svoje "novo" življenje.

Romantično komedijo Moj lažni mož (Overboard) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Za tem pa ne zamudite še uspešnice Ženske (The Women), ki se bo začela ob 22. uri. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.