Zaradi zapletov na snemanju je iz obupa storil to …

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.35 ogledali komično dramo Navodila niso priložena (Instructions Not Included). Igrajo Eugenio Derbez, Loreto Peralta, Jessica Lindsey, Sammy Pérez in Daniel Raymont. Eugenio, ki je bil tudi režiser in scenarist uspešnice, ki se lahko pohvali z oceno IMDb 7,5, je v intervjuju spregovoril o izzivih, s katerimi se je med snemanjem soočal.

Flegmatičnemu samcu (Eugenio Derbez) se življenje povsem spremeni, ko mu na vrata potrka bivše dekle (Jessica Lindsay), mu potisne v roke nekaj mesecev starega dojenčka, za katerega trdi, da je njegova hči (Loreto Peralta), in izgine. Od tistega hipa steče njegovo življenje v povsem novo smer, veseli par pa postane nerazdružljiv do trenutka, ko čez šest let na vrata znova potrka dekličina mama.

Prisrčno komično dramo Navodila niso priložena (Instructions Not Included), z oceno IMDb 7,5, je režiral Eugenio Derbez, ki je obenem tudi soavtor scenarija in glavni igralec filma. "To je bil najpomembnejši projekt v moji karieri, ki sem se ga lotil že 12 let pred samim začetkom snemanja. Želel sem ustvariti zgodbo o odnosu med očetom in otrokom, ki temelji na mojem življenju," je razkril.

Eugenio Derbez in Loreto Peralta. Foto: IMDb Po Derbezovih besedah se glavni igralec boji resnih zvez, kot se jih je včasih tudi sam bal. Prav tako se boji imeti otroke, a se nato znajde z otrokom, tako kot se je v resničnem življenju tudi igralec. "Mislil, da ne bom nikoli imel otrok, a na koncu so se v mojem življenju znašli trije," je pojasnil in dodal, da se tudi glavni lik na koncu prav tako zaljubi v očetovstvo, kot se je on. Scenarij ima tako res ogromno podobnosti z njegovim življenjem.

"Ko sem se lotil pisanja filma, sem vedel, da želim narediti komedijo, ki pa bo polna srčnih trenutkov in bo dokaz temu, da je napisana z ljubeznijo," je priznal, preden je spregovoril o problemih, ki so sledili pred začetkom snemanja: "Scenarij je bil v originalu napisan za očeta in sina, mi pa še dva tedna pred samim snemanjem nismo imeli izbranega fantka. Bil sem povsem obupan, ker ga še nismo našli, zato smo se odločili, da iskanje razširimo tudi na deklice. Skupaj smo presodili, da je scenarij smiseln tudi za hčerko, zato sem iz obupa objavil oglas na Twitterju. Zahvaljujoč temu smo tako našli Loreto Peralta, ki se je izkazala za izjemno."

Navdušenje pa je bilo obojestransko, saj je tudi Loreto priznala: "Delati z Eugeniem je bila zame neverjetna izkušnja. Res je dober človek." Eugenio je priznal, da je pri njej uporabil poseben trik, ki je privedel do izjemnega uspeha posnetih kadrov: "Vsakič sem ji v uho zašepetal nekaj čustvenega, za kar sem vedel, da se je bo dotaknilo."

Eugenio Derbez in Loreto Peralta. Foto: IMDb

Ob tem je glavni igralec poudaril, da ga je odnos z Maggie čez celoten film spominjal na to, kakšen odnos ima s svojo hčerko: "Zato sem to snemanje in zgodbo dojemal zelo čustveno. Odnos s sinovoma je namreč drugačen, s hčerko pa sva si izjemno blizu. Ta najina medsebojna naklonjenost je močno pripomogla k temu, da sem se lahko povsem poistovetil z igrano vlogo."

Eugenio pa je priznal, da mu je bilo navkljub izvrstni soigralki zelo težko med neprestanim menjavanjem vloge režiserja in igralca: "Včasih sem se med igranjem zalotil, da vmes tudi režiram. Tale kombinacija je precej težavna in zahteva veliko dela. Obenem je bil to tudi moj režiserski prvenec, a prepričan sem, da je bila ta odločitev prava in povsem na mestu. Na koncu je namreč celoten film izpadel točno tako, kot sem si ga zamislil, zaradi česar sem zelo srečen."

Komično dramo Navodila niso priložena (Instructions Not Included) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21.35! Pred tem pa ne zamudite premiere Večer amaterjev (Amateur Night), ki se bo začela ob 20. uri. Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.