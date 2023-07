Za kuhalnico bodo tokrat prijeli kuharji iz Združenega kraljestva

Kot so gledalci lahko spoznali že v ameriški različici kuharskega formata Kuharski mojster: Naslednja stopnja avtorja Gordona Ramsaya, bodo tudi v različici oddaje iz Združenega kraljestva nadarjeni kuharji razdeljeni v tri ekipe, njihove kuharske spretnosti in kreativnost pa bodo na preizkušnji v treh kuhinjah na treh ravneh. Trije sodniki, ki so hkrati tudi mentorji ekipam, bodo skozi zapletene izzive poskušali najti najboljšega med njimi.

Foto: Planet TV

"Vsak odličen kuhar je začel na dnu in je delal v najzahtevnejših kuhinjah, da je potem lahko napredoval," je povedal avtor oddaje in eden najbolj znanih kuharskih mojstrov na svetu Gordon Ramsay. "Vsak kuhar lahko zasije v najboljših okoliščinah, a le najboljši lahko ustvarijo čarovnijo v najslabših," je dodal.

V treh kuhinjah – od najbolj skromno opremljene do tiste, opremljene z vsemi najsodobnejšimi pripomočki – se bo merilo 12 talentiranih kuharjev. Med njimi so profesionalni kuharji, kuharske zvezde z družbenih omrežij in kuharji, ki to doma počnejo samo za hobi.

Pri iskanju nove svetovne kulinarične senzacije se bosta Gordonu Ramsayju pridružila njegov nekdanji varovanec kuhar Paul Ainsworth in kuharska mojstrica Nyesha Arrington, ki je z Gordonom nastopala že v ameriški različici oddaje.

Na koncu bo le eden osvojil sto tisoč funtov vredno nagrado. Zmagovalec bo dobil tudi celoletno mentorstvo Gordona, Paula in Nyeshe, ki mu bodo pomagali uresničiti kulinarične sanje.

Kuharsko oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Združeno kraljestvo) boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri.

