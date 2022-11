Gordon Ramsay: Tudi jaz sem začel na dnu

Na Planet prihaja nova kuharska tekmovalna oddaja Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef), ki jo je zasnoval Gordon Ramsay, pri vodenju pa mu bosta pomagala tudi kuharja Richard Blais in Nyesha Arrington. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je navdahnilo nastanek te oddaje in kako se bistveno razlikuje od drugih. Na sporedu bo vsako soboto in nedeljo ob 17. uri!

"Zmagovalca čaka ogromen ček v vrednosti četrt milijona dolarjev," je Gordon Ramsay sprva spregovoril o nagradi tekmovalne kuharske oddaje, dodal pa: "Poleg tega pa bo zmagovalec deležen še 12-mesečnega mentorstva pod mojim, Richardovim in Nyeshinim okriljem. To je izjemno redka priložnost, saj take nagrade zmagovalcem ne ponudimo skoraj nikoli."

Gordon je sodeloval že pri marsikateri kuharski oddaji, kako pa se Naslednja stopnja kuhanja (Next Level Chef) razlikuje od preteklih, je pojasnil njen izvršni producent Matt Cahoon: "Z Gordonom sodelujeva že več kot desetletje, v preteklih kuharskih oddajah pa ste vedno lahko spremljali kuho v najdražje opremljenih kuhinjah, z uporabo najkakovostnejših sestavin, ki jih je mogoče kupiti na trgu. Ampak to ne predstavlja resničnega življenja. V najboljšem okolju lahko zelo enostavno ustvarjaš odlične jedi, porodilo pa se mi je vprašanje, ali to lahko storiš tudi v najslabšem okolju?"

Richard Blais, Gordon Ramsey in Nyesha Arrington. Foto: IMDb

In prav to je bistveno pri oddaji Naslednja stopnja kuhanja (Next Level Chef). Za tekmovalce imajo namreč pripravljene tri kuhinje. "V najnižji je klet, vmesno predstavlja običajna kuhinja, najvišja pa je najprestižnejša kuhinja z opremo, o kateri lahko vsak kuhar samo sanja," je začel pojasnjevati Ramsay.

Nadaljeval pa je takole: "Med tremi nadstropji se iz najvišjega proti najnižjemu spušča platforma s hrano, tekmovalci pa imajo 30 sekund, da si izberejo sestavine. To včasih pomeni, da za kuharje v najnižjem nadstropju ostanejo sestavine slabše kakovosti." Mojster kuhe je ob tem poudaril, da to za odličnega kuharja ne sme biti težava, ker mora znati uporabiti vse sestavine ne glede na njihov videz, bistveno pa je, da se ob tem hrane ne meče stran.

"Naš bodoči zmagovalec bo tako primoran pokazati svojo ustvarjalnost tudi z uporabo konzervirane hrane, rahlo gnilih sadežev ali sadežev s poškodovano lupino, ki niso lepi na pogled … Če jim to uspe, so nagrajeni z napredovanjem na višjo stopnjo, kjer lahko delajo z boljšimi sestavinami in boljšo opremo," je dodal.

Celoten koncept oddaje pa je Gordon Ramsay doživel tudi v svojem življenju. Danes svetovno znani kuharski mojster je svojo kuharsko kariero začel v kleti. "Imel sem dotrajano opremo, hladilnike in zamrzovalnike, ki so komaj kaj hladili, štedilnike, ki niso segrevali ponve na ustrezne temperature, tope nože, obenem pa sem bil brez lupilnikov in mešalnikov," je razkril. S tem šovom se je tako tudi sam vrnil v zgodovino in se spomnil svojih začetkov ter vzpenjanja do kuharske elite.

Njemu je več kot očitno uspelo, kako pa se bodo z izzivom, ki ga prinaša Kuharski mojster: Naslednja stopnja, spopadlo 15 tekmovalcev, med katerimi so tako profesionalni kot amaterski kuharji? Ne zamudite prvega dela že nocoj ob 17. uri!

Tekmovalno kuharsko oddajo boste na Planetu lahko spremljali vsako soboto in nedeljo ob 17. uri! Še več ekskluzivnih vsebin si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.