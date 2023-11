Kuharski zvezdnik pri 57 letih dobil šestega otroka in pravi, da jih ima dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani kuharski mojster in TV-voditelj Gordon Ramsay in njegova žena Tana sta prek Instagrama sporočila, da sta znova, že šestič, postala starša. Najprej se je pohvalil kuhar, objavil je fotografije novorojenega sina Jesseja Jamesa in ob njih zapisal: "Kakšno čudovito rojstnodnevno darilo!" Pred nekaj dnevi, natančneje 8. novembra, je namreč praznoval 57. rojstni dan.

"Še ena štručka ljubezni v Ramsayjevi brigadi," je nadaljeval in zaključil z namigom, da z ženo ne nameravata več širiti družine: "Trije fantje, tri dekleta. Končano."

Podobno je namignila tudi njegova žena. "Bilo je živčnih devet mesecev, toda uspelo nama je," je zapisala na Instagramu in dodala: "Družina Ramsay je zdaj zagotovo zaključena."

Gordon in Tana Ramsay sta se poročila leta 1996. Ob novorojencu Jesseju Jamesu imata 25-letno hči Megan, 23-letna dvojčka Jacka in Holly, 22-letno hči Matildo in štiriletnega Oscarja.