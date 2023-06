"Nisem vedel, ali naj se smejem ali jočem," je priznal razočarani Igor #video

Tin Vodopivec je edini vegetarijanec v skupini tega tedna, zato se je odločil, da bo svojim gostom pripravil same brezmesne jedi. Za predjed jim je tako postregel humus, ki mu je priložil narezano zeleno in korenček. Ob tem se je Nejc Špeh samo prijel za glavo in rekel: "Meni je slabo."

Prav nič bolj navdušen ni bil Igor Mikič: "Zeleno sem nazadnje jedel, ko sem bil v prejšnjemu življenju zajec in sem tudi ta krompir oziroma korenje glodal." Podobna občutja so prevevala tudi Nejca, ko je prvič zagrizel v korenje: "Ko jem to korenje, se počutim kot moje koze in zajci, ko jim dam zjutraj jesti, ko grem dol v štalo. Ampak one so vesele, ko jedo. One skačejo, ko pridem dol, tako da mogoče bom jutri zjutraj tudi jaz skakal."

Predjed pa ni bila edina, ki je osupnila goste. Tin je namreč nato na mizo prinesel vino v papirnatih kozarčkih in gostom naročil, naj si predstavljajo, da so v bistroju. "O postrežbi vina ne bom izgubljal besed, ker je res … Kakor, da smo v vrtcu," je z glavo zmajeval Igor.

Nič kaj bolj zadovoljen ni bil Nejc Špeh: "Je bilo surovo. Jaz jem zelenjavo, ampak vsaj malo mi jo popeči, da dobi malo okusa in olja. Jaz sem čakal, če bo še kaj prišlo, ampak ni prišlo nič, zato sem grickal naprej kot drugi. Gledal sem tiste žalostne obraze in sem jedel naprej."

Tin je goste spodbujal, da morajo vse pojesti in da ne bodo šli od mize, dokler na njej ne zmanjka zelene. "Jaz sem že skoraj poln. To me napihne. Je nasitna ta hrana," mu je na to odvrnil Nejc in s tem spravil v smeh vse goste, še najbolj Mikiča. Kljub temu pa je Igor na samem ves resen povedal: "Nisem vedel, ali naj se jokam ali naj ga vzamem resno, kaj se sploh dogaja. Poskusil sem eno palico, tisto zeleno, in to je bilo vse, kar sem poskusil. Malo sem si umazal zobe s tem, več pa ne."

Tin od Igorja ni dobil nič več kot dvojko, s svojim zelenjavnim menijem pa si je na koncu prislužil 14 točk, kar ga uvršča na trenutno zadnje mesto v tem tednu. Kako pa bo vrstni red nocoj kot zadnji kuhar premešal komik Nejc Špeh?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode kriminalne dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.