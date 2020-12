Igralka za vlogo počela nekaj, ob čemer večini zaledeni kri

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali pustolovski film Percy Jackson in olimpijci – kradljivec strele (Percy Jackson and the Lightning Thief), v katerem je vlogo Meduze odigrala filmska zvezdnica Uma Thurman. V pripravah na snemanje je igralka želela na lastni koži izkusiti, kako bi bilo, če bi imel namesto las na glavi kače.

Igralko je najbolj zanimalo, kako se prave kače odzivajo na dotike in bližino ter kako se vedejo, zato je v pripravah na svojo vlogo s pomočjo krotilca kač to preizkusila na lastni koži. Povedala je, da ji je rokovanje s kačami in dotikanje pomagalo, da si je lažje predstavljala, kakšen občutek ima Meduza, ko ji iz glave štrlijo žive kače.

V filmu so ji kače na glavo nato sicer dodali s pomočjo računalniške animacije. "Kače so bile računalniško ustvarjene, zato sem na snemanju morala nositi le zeleno kapo. Vseeno smo za zabavo na snemanje pripeljali večje število pravih kač. Meduza se z njimi pogovarja in jih gleda, kar mi je pomagalo vnesti malo resničnosti v ta fantazijski svet," je razložila Uma, ki je priznala, da je k temu filmu pristopila tudi zato, ker je velika oboževalka režiserja Chrisa Columbusa, ki je režiral prva dva filma o Harryju Potterju.

Pustolovski film Percy Jackson in olimpijci – kradljivec strele (Percy Jackson and the Lightning Thief) bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Drugi del Percy Jackson: morje pošasti (Percy Jackson: Sea of Monsters) bo na sporedu že jutri.

