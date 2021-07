Vikend s filmskimi uspešnicami na Planetu

Knjiga o džungli (The Jungle Book) je bila posneta po brezčasni knjigi Rudyarda Kiplinga. Novo ekranizacijo je režiral Jon Favreau (Iron Man, Levji kralj), epska zgodba pa je tokrat obogatena z najsodobnejšo tehnologijo, v kateri so se nastopi igralcev zlili z osupljivo računalniško grafiko. Nič čudnega ni, da je bila Knjiga o džungli nagrajena tudi z oskarjem in bafto za posebne učinke.

Priljubljena zgodba nam predstavi Mavglija, otroka, ki ga je kot dojenčka posvojil trop volkov in je odraščal po zakonih džungle. A kljub temu se strašni tiger Šir Kan nikakor ne more sprijazniti s človeškim prišlekom. Da bi ušel njegovim maščevalnim krempljem, mora Mavgli zapustiti svoj dom, na nepozabni dogodivščini pa ga spremljata zvesta prijatelja, premeteni panter Bagira in dobrodušni medved Balu. Na svoji poti Mavgli srečuje bitja iz džungle, ki nimajo ravno najboljših namenov …

V vlogi Mavglija se predstavlja novinec Neel Sethi, osupljivo animiranim živalim pa so glasove posodili Bill Murray (Balu), Ben Kingsley (Bagira), Idris Elba (Šir Kan), Scarlett Johanson (kača Kaa), Christopher Walken (kralj Louie) in drugi.

Alica izza ogledala (Alice Through the Looking Glass), ki je nadaljevanje Alice v Čudežni deželi, je polna razkošnih kostumov, osupljive scenografije in odlične igre.

V nadaljevanju Alice v Čudežni deželi se vračajo Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Rhys Ifans in Helena Bonham Carter, igralski ekipi pa se je med drugim pridružil Sacha Baron Cohen. Še več igralcev je posodilo glas neverjetnim likom v tej kostumski pustolovščini, med njimi tudi Stephen Fry, Michael Sheen, Timothy Spall in Alan Rickman.

Tokrat se svetovna popotnica Alica zaradi neverjetnih zgodb o Čudežni deželi v resničnem življenju znajde v psihiatrični ustanovi. Ko ji uspe pobegniti, se s pomočjo čudežnega ogledala vrne v fantastični svet živopisnih pokrajin in magičnih bitij. Toda njen prijatelj Nori klobučar je v hudi nevarnosti, tiranska Srčna kraljica pa znova načrtuje zasužnjenje dežele. Alica mora s pomočjo zvestih prijateljev najti Kronosfero, s katero bi se lahko zoperstavila dvoličnemu magu Času, toda sobane Velike Ure so polne nevarnih pasti in težkih ugank …

Film je posvečen Alanu Rickmanu

Film je bil s pesmijo Just Like Fire, ki jo je zapela Pink, nominiran tudi za grammyja, Alica izza ogledala pa je posvečena igralcu Alanu Rickmanu, ki je posodil glas metulju Absolemu, nekdanji gosenici, in umrl štiri mesece pred premiero. To je bila njegova zadnja filmska vloga.

