Priljubljeno igralko bomo spremljali v novi vlogi

Serija Umori v gorah je v Nemčiji doživela izjemen uspeh, zato snemajo že tretjo sezono. Zgodba spremlja nenavaden detektivski par, ki pod tretjo najvišjo nemško goro Watzmann raziskuje različne kriminalne primere, serija pa je začinjena tudi z veliko mero humorja.

V glavnih bomo spremljali večkrat nagrajenega igralca Andreasa Giebla in Petra M. Martona, Johanno pa bo igrala priljubljena Ines Lutz, znanka iz serije Gorski zdravnik, ki je za nemške medije razkrila, katera vloga v dveh televizijskih uspešnicah ji je ljubša.

Peter M. Marton, Ines Lutz in Andreas Giebel v seriji Umori v gorah

"To sta povsem različni vlogi in različna žanra. Umori v gorah so bolj komični in zabavni. Nekaj kolegov je tudi iz kabareta, na primer Andreas Giebel. Ta serija je zelo drugačna in bolj lahkotna. Vesela sem, da je pred nami snemanje novih delov in da lahko igram v obeh serijah. Ena je bolj dramatična, druga bolj komična. Dve različni stvari, ki sta v redu, če jih lahko počneš," je povedala igralka, ki jo boste na Planetu lahko videli že nocoj.

Serija Umori v gorah bodo prvič na sporedu že nocoj, 28. junija, spremljali pa jo bomo lahko od ponedeljka do srede ob 19.45. Po seriji pa sledi resničnostni šov Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.