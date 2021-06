Kako poteka snemanje serije v gorah? Preverite! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planet prihaja nova nemška uspešnica Umori v gorah. Serija bo na sporedu bo od ponedeljka do srede ob 19.45.

Serija Umori v gorah je postala v tujini tako uspešna, da so pred kratkim zabeležili rekord. V enem trenutku si je serijo ogledalo več kot tri milijone gledalcev. Zdaj prihaja na Planet. Spoznali bomo nenavadni detektivski par, v katerega se vplete tudi detektivka, in to ne le ljubezensko, temveč tudi družinsko. Snemanje se odvija v objemu tretje najvišje nemške gore Watzmann.

Spodnje fotografije so iz 1. sezone snemanja, ki prihaja na Planet. S svojimi oboževalci so delili utrinke na Instagramu:

Poleg dih jemajoče okolice gledalca osupnejo tudi zgodbe. Ko združita znanje starejši in mlajši detektiv, pa skupaj razrešita marsikatero uganko in umor. A poleg kriminalnih zgodb bomo priča tudi družinskim in športnim vzponom ter padcem. Tako kot v resničnem življenju tudi na snemanju ni šlo vedno po načrtih, še posebej, ker je bilo področje snemanja zelo zahtevno.

Padec snemalca pri snemanju uprizorjene nesreče. Foto: Instagram

Snemanje dela, ki se imenuje Padec, se je končal res z nenačrtovanim padcem člana snemalne ekipe. Želeli so namreč posneti, kako jadralni padalec pade in umre. Naposled jim je uspelo, prizor so posneli, jadralca pa je detektiv našel ob reki.

Detektivi bodo raziskovali tudi smrt jadralnega padalca. Foto: Instagram

Igralka, ki igra detektivko, ob boku še z dvema detektivoma, pa je na družbenih omrežjih delila tudi utrinek s snemanja v cerkvi. Ta del se je imenoval Viva la musica oz. Živela glasba. V teh novejših delih bodo detektivi raziskovali umor znane solistke, za katero se izkaže, da ni bila preveč priljubljena v pevskem zboru.

Umor v cerkvenem zboru Foto: Instagram

Spodaj si lahko ogledate video o tem, kako snemanje poteka. Koliko truda je vloženega, koliko je podrobnosti, na katere so morali biti pozorni, zato so imele maskerke in vizažistke veliko dela, predvsem z masko, na primer prikazom krvi. Proti koncu posnetka pa še lahko vidite, kako posnamejo tudi zvok.

Trenutno snemajo že tretjo sezono, na Planetu bo prvi del 1. sezone na spredu že v ponedeljek.

