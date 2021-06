Nina Pušlar: Ko pridejo težki trenutki in mi je hudo, zajokam #video

V soboto so si gledalci na Planetu lahko ogledali še zadnjo oddajo Planet Vau v tej sezoni. V rubriki Iskreno je bila gostja priljubljena pevka Nina Pušlar, ki je spregovorila o glasbi, partnerstvu in svoji mami.

Pevka se po koncertnem premoru vrača na glasbene odre. V pogovoru z Evo Cimbola je razkrila, ali bi si tudi brez epidemije vzela eno leto glasbenega odmora in kaj je po njenem mnenju potrebno, da gresta glasbena kariera in partnersko življenje z roko v roki. Ekskluzivno nam je pokazala tudi delček svojega najnovejšega in še neobjavljenega videospota ter spregovorila tudi o svoji pokojni mami.

"Kadar pridejo težki trenutki in če mi je hudo, zajokam. Tudi če so ljudje zraven. Leta 2018 sem se na svojem koncertu prvič zjokala, ko sem pela pesem Tvoja kri. To je bilo v domači Ivančni Gorici v športni dvorani. Enostavno sem samo spustila solze, ko se je to zgodilo. Pred tem sem vedno imela občutek, da ne smem jokati, če sem na odru. Ampak zakaj pa ne, če je to nekaj, kar sem v tistem trenutku potrebovala?" Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau se do jeseni poslavlja. Nocoj ob 19.45 pa ne zamudite prvega dela zelo priljubljene serije Umori v gorah. Nemška uspešnica bo na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45.

