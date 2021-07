Nisem nek "spiritual guru," sama si kreiram življenje #video

"Jaz se imam res dobro, ko sem sama," samozavestno prizna voditeljica Gaja Prestor. Nenehno živi vlogo modela, voditeljice in pevke ter čas zase zelo ceni. Pri rosnih 13 letih je vstopila v medijski svet, zato se dobro zaveda, kakšen pritisk prepoznavnost prinaša. Med epidemijo je odkrila meditacijo, čeprav je še nedolgo nazaj nanjo gledala zviška. A ti njeni trenutki, ko se res umiri in umakne od ponorelega sveta, so zanjo posebni in jih zato zelo ceni.

Gaja Prestor v kopalnici Foto: Instagram Story

Sprva je hodila na skupinske meditacije, zdaj meditira že sama. Vse bolj pa raziskuje tudi spiritualni svet.

"Imam tudi nekaj kristalov, ki mi nekako pomagajo pri uravnovešenju same sebe." S seboj na snemanje je prinesla le enega, ki se ga zaradi njene energije načeloma sme dotikati le ona. Prav ta kristal naj bi odnašal negativno energijo, s katero je bilo v njenem življenju obdanih že veliko ljudi, zato niso več del njenega življenja. Zdaj ima pravi krog prijateljev, pravi.

"V kar verjameš, to je res," je njeno vodilo. Četudi njen fant ravno ne verjame v vse to, pa Gaja vztraja, saj verjame, da ji tudi kristali in meditacija pripomorejo k boljšemu počutju.

K boljšemu počutju pa vodi tudi gibanje in tja vas popeljemo tudi v oddaji Planet na obisku. Ne zamudite v nedeljo ob 18.15 na Planetu.

