V teh prazničnih dneh za Slovenijo je našo deželo obiskala tudi skupina mladih Argentincev, ki so navdušili tudi glasbenika Jožeta Potrebuješa. Skupaj so zapeli in obudili slovensko besedo.

Večina jih je v Slovenijo prišla prvič. Kljub dejstvu, da prihajajo iz daljne Argentine, poznajo pesmi skupine Čuki. Zato se jim je pridružil tudi Jože Potrebuješ s hčerkama in skupaj so zapeli pesem Zgodba o prijateljstvu. Presenečeni dijaki, ki so spoznali gonilno silo Čukov, so imeli prav zagotovo polepšane počitnice in unikaten spomin, ki ga bodo lahko odnesli v Argentino.

Video si je le v nekaj urah ogledalo skoraj tri tisoč ljudi. Jože se je z njimi pošalil in vprašal, če imajo tudi pri njih štorklje, ki nosijo otroke.

Dijaki so v smehu pritrdili, a obenem dodali, da ne verjamejo več v njih. Kljub šali so zapeli tudi uspešnico Štorklje in primerno obisku skladbo, ki jo je napisal Jože, Cel svet imaš na dlani.

