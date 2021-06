Veste, katero skladbo so Čuki doslej največkrat zaigrali? #video

V nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, bodo svojo novo glasbeno uspešnico Mogoče predstavili tudi Čuki. S člani priljubljene zasedbe smo se pogovarjali tudi v zaodrju in razkrili so nam nekaj zabavnih zanimivosti o sebi.

Jože, Jernej, Miha in Matjaž so nam pred nastopom na odru gostilne Pri Črnem Petru razkrili, kdo v skupini je najboljši kuhar, kdo preživi največ časa na telefonu, koliko koncertov so imeli največ v enem dnevu, katero skladbo so so doslej največkrat zaigrali, kateremu gospodinjskemu opravilu bi se zlahka odrekli in brez česa nikoli ne zapustijo doma.

Sicer pa bodo v oddaji nastopili s svojo novo uspešnico Mogoče. V videospotu za skladbo je v glavni nastopila tudi voditeljica oddaje Jasna Kuljaj.

V tokratni oddaji bodo za odlično glasbo poskrbeli še Eva Boto, Zvita feltna, Uroš in Tjaša, ansambel Unikat, Tilen Lotrič, Katarina Mala in ansambel Naveza.

