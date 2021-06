Presenečena voditeljica pri zobozdravnici izvedela, da je noseča

Znane osebnosti so večkrat tarče različnih govoric, kar lahko vpliva tudi na njihovo vsakdanje življenje. Dokaz za to je tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je v svoji zadnji objavi na Instagramu razkrila, kakšen zaplet je zaradi tega doživela med obiskom pri zobozdravnici. Kljub manjši zadregi se je vse skupaj končalo z veliko smeha.

Zapis Jasne Kuljaj na Instagramu:

"Danes pri zobozdravnici...Zobozdravnica: ‘Morala bi vas dati na slikanje zob, ampak dejmo še malo to preložit...’ V moji glavi: ...kaj čmo čakat, slikajmo čimprej...’ zobozdravnica nadaljuje: ‘Ker pač zdaj, ko ste noseči, rentgen ni priporočljiv... Jaz (odprtih ust): Kdo, kaj kje?? Jaz noseča?? Od kod pa zdj to? Zobozdravnica orng v zadregi...: ‘Ja, kako...saj je blo po radiu ?!’ 😂😂😂 /trenutek zadrege in smeh/ Jaz: ‘Saj veste, marsikaj je po radiu...prisežem da nisem noseča, kar dajte me na to slikanje.’ Prav zabavna situacija in spontan smeh v ordinaciji. Želim vam lep vikend!!!"

