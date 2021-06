Piramida sreče tokrat z znanimi obrazi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji oddaji kviza Piramida sreče pred poletnimi počitnicami bomo videli zanimiv zvezdniški dvoboj med zakoncema Nušo in Frenkom Derenda ter zaročencema, ki smo ju spremljali tudi v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod mako in ki naj bi zelo kmalu dahnila usodni da, Sašo Lendero in Miho Hercogom.

Oddaja bo potekala v zelo sproščenem in zabavnem vzdušju, vseeno pa nas čaka kar nekaj zanimivih preobratov. Najpomembnejše je, da bo tokratna oddaja imela dobrodelno noto in zato bo par, ki se bo prebil v zaključni del oddaje, svoj končni dobitek namenil v dober namen.

Nuša in Frenk bosta tokrat tekmovala za Rdeči križ Brežice, kjer že zbirajo sredstva za pomoč njuni sokrajanki. Povedala sta, da bo denar bo namenjen prenovi njene dotrajane hiše, v kateri živi sama, ob tem pa se spopada še z zdravstvenimi težavami.

Miha in Saša bosta v primeru zmage denar namenila društvu Vilijem Julijan, ki pomaga otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Saša in Miha sta društvu v preteklosti sicer že pomagala, ko sta nastopila na njihovem dobrodelnem koncertu.

Kviz Piramida sreče z voditeljem Jonasom Žnidaršičem bo na sporedu v nedeljo ob 19.45 na Planetu.

