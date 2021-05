Neveste, ste pripravljene? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosta kmalu izrekla "DA"? Potem ne pozabita, da vaju čaka veliko načrtovanja in priprav za vajin veliki dan. Za vse romantike pa na Planet junija prihaja oddaja Poroka na prvi pogled − Avstralija. Do takrat pa bomo novice o znanih − tudi o zaročencih Lendero Hercog − spremljali v magazinski oddaji Planet Vau.

Sezona porok je končno tu! Ne glede na število svatov in vreme pa vse neveste verjetno najbolj skrbi, kje bodo našle popolno obleko. Med njimi je tudi pevka Saša Lendero, ki je izbrala svojo favoritko, saj se njen dan D že približuje. Seveda ni pozabila niti na ženina Miho Hercoga − oba bosta namreč na svoj poročni dan tudi dizajnersko usklajena. Pri tem jima bo pomagal modni guru Milan Gačanovič - Gacho.

Saša pravi, da bi jo zaročenec Miha najraje videl v mini krilu, a se to na poročni dan ne bo zgodilo. Pri izbiri obleke je treba pomisliti na številne stvari, predvsem pa, kot opozarja svetovalka Tina iz poročnega salona, da se nevesta v njej dobro počuti in da se ji popolnoma prilega. Seveda pa je veliko odvisno od nevestinih želja in njenega značaja.

"Sem tako živčna, kot da grem na izpit," je bila med pomerjanjem poročnih oblek iskrena Saša Lendero.

Saša je torej, sicer s pomočjo ekipe, svojo obleko že izbrala. Rezultat pa vam pokažemo v eni od prihodnjih oddaj Planet Vau.

