Raiven: Zdelo se mi je samoumevno, ampak kaže, da ni tako #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko odslej spremljate ob sobotah ob 18.30, so na domu obiskali pevko Raiven, ki je pokazala, kako lahko vsak od nas živi zeleno in z malenkostmi vpliva na bolj kvalitetno življenje na Zemlji.

Pevka in harfistka Raiven se trudi s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi poskrbeti za naš lepši jutri. Čeprav se vse, kar dela, sliši povsem samoumevno, je pevko presenetilo, da marsikdo tega še vedno ne počne.

Kot znana osebnost se zaveda, da je lahko tudi sama glas mladih in predvsem dober zgled. Želi si ozaveščati ljudi o problematiki, k reševanju katere lahko pripomore vsak sam in to že z majhnimi spremembami v vsakodnevni rutini. Več v zgornjem videoprispevku.

